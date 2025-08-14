Muchas personas que viven solas suelen tener el hábito de hablar con sus mascotas; no solo para darles órdenes, sino también para saludarlos al entrar y salir de casa, o incluso para contarles sus planes para el día tal como lo harían con otro humano. Esta práctica que puede parecer extraña para algunos, tiene beneficios y un significado, según especialistas.

Hablar con tu perro tiene beneficios y un significado, según especialistas

Hablar con nuestro perro o gato, es una costumbre muy habitual y según expertos, hacerlo fortalece el vínculo humano-animal y aporta beneficios emocionales tanto a las personas, como a sus mascotas. La práctica, es cada vez más común y tiene el visto bueno de la ciencia. Un estudio reveló que la comunicación con los animales contribuye a la inteligencia emocional y la capacidad de expresión, así como beneficia a las mascotas también.

Si bien los animales no van a responder, si sienten el estímulo de la comunicación con nosotros, y este vínculo, según expertos veterinarios, les puede prevenir estrés, ansiedad y problemas en el comportamiento.

Un estudio publicado en la revista Science identificó que este tipo de comunicación cara a cara eleva los niveles de oxitocina, conocida como la “hormona del amor” u “hormona del abrazo”, tanto en la persona como en el animal.

Del mismo modo, una investigación publicada en la revista NeuroImage reveló que el centro de recompensa del cerebro de los perros responde con mayor intensidad a la voz de su dueño que a la de otras personas. Así, la voz humana adquiere un significado especial para el animal y refuerza la importancia de la comunicación verbal en la relación.

Las personas que interactúan y hablan con sus perros tienen un vínculo más unido y son más felices. Una relación llena de amor, atención y afecto hará que sea recíproca y que se sientan parte de la familia. Es probable que tu perro pueda entenderte si te comunicas con él, aunque sea por partes o determinadas palabras. Así que no sientas vergüenza de comunicarte, porque no solo es beneficioso para él, sino que para tu inteligencia emocional también.