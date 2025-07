Cómo saber si el alimento que le das a tu perro es bueno o malo, según una nutricionista canina 

Elegir el alimento correcto para una mascota no es una tarea menor. Aunque muchos productos se venden bajo el rótulo de “balanceado”, no todos cumplen con los estándares nutricionales adecuados. Según explica una veterinaria especializada, hay señales claras para saber si lo que le das a tu perro es bueno o malo para su salud.

Qué tener en cuenta para saber si el alimento balanceado es bueno o malo

La veterinaria y especialista en nutrición canina Valu Marinelli, bajo la cuenta de Tik Tok @vet.valumarinelli, advirtió que no todos los balanceados disponibles en el mercado son recomendables. Para saber si el que utilizás es adecuado, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Revisar los ingredientes: lo más importante al leer la etiqueta es fijarse cuál es el primer ingrediente. Debe ser carne de algún animal (por ejemplo, “carne de pollo” o “carne de cordero”). Si figura “harina de carne”, “subproducto de”, o bien cereales como maíz, trigo o soja, es señal de un alimento de baja calidad.

Cuidado con los carbohidratos ocultos: los paquetes suelen mostrar porcentajes de proteínas, grasas, calcio y fósforo, pero no indican los carbohidratos. Para saber cuántos contiene, hay que restar esos valores a 100. Un nivel alto de carbohidratos no es recomendable para los perros.

No guiarse solo por la cantidad de proteína: aunque un balanceado pueda indicar un porcentaje elevado de proteína, eso no significa que sea proteína de buena calidad. Algunas marcas suman proteínas de bajo valor biológico, como la harina de pluma, que el animal no puede digerir ni aprovechar.

Evitar los productos de supermercado: los alimentos balanceados que se comercializan en góndolas de supermercados, en general, son de muy baja calidad. La recomendación es optar por marcas que se venden en veterinarias o tiendas especializadas como petshop.

Cuál es el alimento ideal para alimentar a tu can

Lo ideal, según la veterinaria, es consultar siempre con un profesional y buscar opciones que prioricen la proteína animal real como base. Si bien los alimentos balanceados pueden ser prácticos, no todos están formulados para cubrir de forma correcta las necesidades nutricionales de los perros.