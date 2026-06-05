Quién fue Chunchuna Villafañe, el ícono de los ‘70: de Mujeres Asesinas a su trabajo con el Padre Mugica

La actriz, modelo y arquitecta Elba «Chunchuna» Villafañe murió a los 92 años, según confirmó su hija, la cantante y actriz Juana Molina, a través de una publicación en redes sociales. La noticia generó numerosas muestras de afecto y reconocimientos hacia una artista que dejó una huella profunda en la cultura argentina gracias a una carrera que atravesó distintas disciplinas y generaciones.

«Amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada», escribió Molina en un mensaje en el que también expresó el impacto emocional que le produjo la pérdida.

Una figura emblemática de la televisión, el cine y el teatro

Nacida el 9 de abril de 1934 en Buenos Aires, Villafañe se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino durante las décadas de 1960 y 1970. Su apodo, «Chunchuna», surgió de una tradición familiar vinculada a la palabra italiana «Chonchona», con la que se referían a su madre.

Su carrera comenzó en el mundo de la publicidad y el modelaje, donde alcanzó una gran popularidad. Con el tiempo decidió profundizar su formación actoral y estudió con el reconocido maestro Agustín Alezzo, iniciando una trayectoria artística que la llevaría a destacarse en distintos formatos.

Entre sus trabajos más recordados figuran participaciones en ciclos televisivos como «Atreverse», «Mujeres asesinas», «Tratame bien», «Alta comedia», «El teatro de Jorge Salcedo» y «El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena».

Su paso por el cine y los escenarios

En la pantalla grande formó parte de producciones como «La historia oficial», película ganadora del Oscar que le valió una nominación al Premio Cóndor de Plata y un reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

También participó en títulos como «Los hijos de Fierro», «No toquen a la nena», «Un guapo del 900» y «Vidas privadas», consolidando una filmografía diversa y reconocida.

Su presencia en el teatro fue igualmente destacada. A lo largo de su carrera integró elencos de obras como «Ricardo III», «Cartas de amor», «Acaloradas» y «Días felices», entre muchas otras.

El exilio y su compromiso social

Según recordó la Asociación Argentina de Actores, Villafañe se afilió a la entidad en 1976, año en el que también se exilió junto a sus hijos y al cineasta Pino Solanas. Primero vivieron en España y luego en París, donde permanecieron varios años antes de regresar a la Argentina tras la recuperación democrática.

La entidad también destacó su participación en iniciativas de compromiso social junto al sacerdote Carlos Mugica en la Villa 31 y recordó que integró la comitiva que acompañó el regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972.

Un reconocimiento a toda una trayectoria

En 2014, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, una distinción que reconoció su aporte al arte y la cultura argentina.

La noticia de su fallecimiento volvió a poner en valor una carrera marcada por la versatilidad, el compromiso y la capacidad de reinventarse en distintos ámbitos. Más allá de su popularidad como modelo y actriz, Chunchuna Villafañe será recordada como una figura que atravesó buena parte de la historia cultural argentina del último siglo.