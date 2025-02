Habló la bruja de More Rial: “Me pedía que realice amarres”

Coral, la bruja de More Rial.

Coral, quien se identifica como la ex bruja de More Rial, hija del conocido conductor Jorge Rial, habló y acusó públicamente a More de traición. La bruja de varios famosos develó los detalles escalofriantes sobre los servicios que le fueron solicitados.

Los amarres de amor que Morena Rial le pidió a la bruja Coral

Según Coral, More Rial le pidió realizar «amarres de amor», un ritual destinado a hacer que una persona esté obsesionada con quien lo solicita. «Un amarre de amor es un trabajo que vos haces para que esa persona este obsesionado con vos,» explicó Coral. Sin embargo, ella decidió no llevar a cabo estos pedidos.

La relación entre ambas se deterioró debido a lo que Coral describe como una serie de traiciones por parte de More Rial, incluyendo el incumplimiento de acuerdos comerciales, lo que llevó a denuncias en su contra. «Lo que me alejó fue la traición que tuvo ella conmigo. No cumplió con los canjes por lo que fue denunciada varias veces,» afirmó Coral.

En respuesta a esta traición, Coral confesó haber recurrido a «San La Muerte» para buscar justicia, describiendo su práctica como un estilo de vida. «Tengo tres opciones: acudo a la violencia, a lo que sé o me cayo. Por la traición acudí a San la Muerte,» declaró.

🔴 Morena Rial HABRÍA CONTACTADO A UNA "BRUJA" para hacer ciertos trabajos



💬 "More Rial me traicionó"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/mgy4dc23i6 — América TV (@AmericaTV) February 11, 2025

Coral, la bruja que atendió a varios famosos

Además, Coral reveló que Miguel Granados, en su búsqueda de descendencia, la contactó para mejorar su potencia sexual. Otro de los famosos que la contactó fue Loan, ex pareja de Charlotte Caniggia, para poder llegar a la fama masiva.

Las declaraciones de Coral causaron gran revuelo en las redes sociales y en el ámbito del espectáculo, dejando en evidencia las complejas interacciones entre personalidades públicas y prácticas esotéricas.

Morena Rial cambió de abogado, tras una fuerte charla con Jorge Rial

Alejandro Cipolla ratificó los rumores e indicó que Fernando Burlando representará a Morena Rial, tras ser imputada por la Justicia en los últimos días por el robo a una vivienda. «Entiendo que es lo mejor para que ella pueda seguir teniendo un vínculo familiar» informó el abogado en diálogo con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.