«¡Harta!»: Dalma Maradona, furiosa por la presunta carta documento de Lionel Messi

Dalma Maradona utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la supuesta disputa judicial con Lionel Messi. Todo había comenzado por una presunta marca registrada con similitudes entre el capitán de la selección y Diego.

«Yo no puedo entender quien correría el rumor de que yo inicié un juicio a Messi cuando claramente no lo hice. Nadie que corrió el rumor me vino a preguntar», inició su descargo Dalma.

«Dejo pasar miles de cosas, pero esto ya es muy fuerte. Además, dicen que no alenté a la Selección y claramente lo hice a mi manera, sin caretear ni colgarme de nadie«, agregó.

«Cada mentira con su prueba! Sino cualquiera dice cualquier currada y no pasa nada! ¡Estoy harta!», cerró en su red social.

Una de las historias de Instagram.

Dalma Maradona, Lionel Messi y la presunta carta documento

El supuesto cruce judicial entre Dalma Maradona y Lionel Messi había sido difundido en Socios del Espectáculo de El Trece.

En el programa habían informado que Dalma Maradona habría peticionado que la marca «M10» se utilice en favor de la familia del astro futbolístico.

En ese contexto, los representantes de Lionel Messi le habrían presentado una carta documento porque al querer registrar una marca similar afectaría los intereses del capitán de la Selección.