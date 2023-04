HBO confirmó una nueva precuela de Game of Thrones: conocé todo lo que se sabe

El universo de Game of Thrones creado por George R.R Martín dará luz a nuevas producciones. HBO confirmó que creará una nueva precuela. Se trata de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, y se revelaron algunos datos de donde se centrará su historia.

Según informaron, la misma estará basada en los libros de Dunk y Egg. Se seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su escudero Aegon V Targaryen (Egg).

“Un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, dos héroes inverosímiles deambulaban por Westeros… Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, dice la sinopsis oficial.

Los dos personajes en que estará basada la historia son conocidos por aquellos que leyeron los spin-offs literarios de la “Canción de Hielo y Fuego”.

Un dato que alegra a los fanáticos es saber que el escritor y productor ejecutivo de la nueva precuela será George Martin.

Se prepara la segunda temporada de House of the Dragon

La precuela que ya tuvo su primer temporada fue House of the Dragon. Con buenos números de audiencia, ya se prepara una segunda entrega que tendrá ocho episodios.

Se verá la continuación de la Danza de los Dragones, una parte crucial de toda la historia.