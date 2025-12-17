Duelo de gigantes: Warner rechaza la millonaria oferta de Paramount y elige a Netflix

El mapa del entretenimiento mundial vivió este miércoles un capítulo decisivo. El directorio de Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó por unanimidad una oferta de adquisición hostil de Paramount valuada en 108.000 millones de dólares. Con esta negativa, la histórica dueña de los estudios Warner y la cadena CNN ratifica su camino hacia una fusión con Netflix, anunciada el pasado 5 de diciembre.

El consejo de administración de WBD fue tajante: la propuesta de Paramount no solo es insuficiente en términos económicos, sino que acarrea «importantes riesgos y costos» que no se alinean con su visión estratégica.

Duelo entre Netflix y Paramount: el «streaming» contra el «viejo Hollywood»

La batalla por Warner no es solo una cuestión de billetes, sino de quién controlará el contenido del futuro.

La apuesta de Netflix: Al sumar a HBO Max a su catálogo, Netflix busca un dominio absoluto del mercado, una movida que sus competidores tildan de «abrumadora».

Al sumar a a su catálogo, Netflix busca un dominio absoluto del mercado, una movida que sus competidores tildan de «abrumadora». La contraofensiva de Paramount: Intentó frustrar el pacto para salvar el modelo de los «cinco grandes» estudios históricos. Su oferta buscaba unir fuerzas para controlar no solo el streaming, sino también el negocio de las noticias, uniendo a CBS y CNN.

Desde Netflix, sus CEOs Greg Peters y Ted Sarandos defendieron la fusión ante las críticas: «Vemos esto como una victoria para la industria del entretenimiento, no como su fin».

El fantasma del monopolio bajo la lupa judicial

Pese a la decisión de Warner, el camino no está despejado. Ambas propuestas enfrentan un riguroso escrutinio regulatorio. Los entes de control analizan si la combinación de Netflix y Warner otorgaría un poder de mercado que anule la competencia.

La consolidación de los medios bajo un mismo control editorial —especialmente en el área de noticias— y el impacto en las producciones cinematográficas mantienen en vilo a los inversores. Por ahora, Warner Bros. Discovery ha cerrado la puerta a Paramount, apostando todas sus fichas a convertirse en el aliado estratégico del mayor servicio de streaming del mundo.