Hernán de Gran Hermano habló de su supuesto hijo: «Había un embrollo antes de entrar a la casa»

Hernán Ontivero pasó por El Debate de Gran Hermano, luego de ser el primer eliminado del reality de Telefe y habló del posible hijo que estaría esperando con una joven que lo denunció en redes sociales.

En primer lugar el exparticipante trató de explicar por qué abandonó tan rápido la casa. «Tengo cosas difíciles de entender y cuando las entendieron ya era tarde», dijo el fanático de La Mona Jiménez.

«Si iba a placa algo iba a pasar- continuó El Negro Onti- A la gente le gusta el embrollo». Tiempo después el panel le consultó por algunas actitudes que había tenido el exjugador en la casa.

«Siempre arrancaron odiándome. En los casting dije que soy burlón. Después me querés, no hay forma de que no me quieran», dijo confiado el primer eliminado de Gran Hermano.

«Perdí el entusiasmo el día que entré, fue un gran logro entrar», admitió Hernán.

Hernán de Gran Hermano habló de su supuesto hijo

La primera en consultarle a Hernán Ontivero por la denuncia que circuló en su contra fue Sol Pérez. «No todos pudieron acomodar sus cosas antes de venir», explicó el exjugador.

«Se decía que hay una chica que tiene un hijo tuyo…», comentó Santiago del Moro. «Claro, sí», indicó el cordobés.

«No hizo falta hablarlo en la casa. Yo entré sabiéndolo«, señaló el cordobés sin dar mayores detalles.

«No sé si es mío o no pero sabía que había un embrollo antes de entrar a la casa», cerró Hernán al hablar de su supuesto hijo.