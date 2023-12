Qué es el «voto final», la estrategia de Gran Hermano para que jueguen los eliminados

Hernán «Onti» Ontivero, el primer eliminado de Gran Hermano, estrenó ayer una curiosa nueva regla que estableció el reality para los participantes que salen de la Casa y que puede ser determinante para el devenir de la convivencia de los «hermanitos».

Es que, entre sus reglas, Gran Hermano definió darle un voto más a quien sale de la Casa. Se llama «el voto final» y, por ser el primero en salir», Hernán lo estrenó este lunes por la noche anticipando lo que será la gala de nominaciones de los próximos días.

«Al final de este programa, vas a poder darle dos votos a quién vos quieras. Tené en cuenta todo lo que ves porque tenés una última oportunidad. Esto se hace en gran parte del mundo y hoy lo estrenamos acá. Voto Final, hoy va a votar y se van a computar para el próximo miércoles«, explicó Santiago del Moro sobre la nueva regla de nominación en el reality.

Hay que tener en cuenta que los participantes que siguen en competencia no saben que Hernán, el primer eliminado, también aporta en la nominación del miércoles. Sin dudarlo, Hernán indicó que su voto «se lo doy a Joel», el azafato de la Casa.

Sucede que Joel Ojeda fue uno de los que votó a Hernán en la primera Gala de Nominaciones, y argumentó que le otorgaba los votos porque no le gustaba su humor y lo hacía sentir incómodo. Ahora, el cordobés le devolvió la gentileza.

El duro comunicado de Gran Hermano, tras la pelea de Furia y Sabrina

La salida de Hernán «Onti» de Gran Hermano provocó que, posteriormente, Sabrina Cortez y Juliana Scaglione protagonizaran una fuerte pelea dentro de la Casa.

Por esa razón, Gran Hermano emitió un duro comunicado para retar a los jugadores por no cumplir con las normas elementales de convivencia, tal como establece el juego. La líder de la semana fue la encargada de leer la determinación y el llamado de atención.

“Las peleas, las discrepancias y los conflictos forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes, pero no permitiré la falta de respeto, el lenguaje soez, el insulto permanente y el agravio como forma de manifestarse” les dijo Gran Hermano a los participantes del reality.

El comunicado indicaba que los «hermanitos» tienen «la libertad para expresarse como deseen, pero exijo que cuiden la manera en que lo hacen, sin apelar a términos desubicados u ofensivos”. Si no cumplen las normas, los jugadores podrían ser sancionados.