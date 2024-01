Holder, ex Gran Hermano, le hizo RCP a una chica en Punta del Este y salvó su vida

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, volvió a destacar en las redes sociales. Esta vez fue por un accionar casi heroico que tuvo. Mientras estaba de vacaciones en Punta del Este una joven se descompensó a pocos metros de él. Inmediatamente fue a socorrerla y tras practicarle RCP, la joven despertó. Mirá el video.

En el video que difundió @elejercitodelam, se puede ver como Holder se acerca a la joven que se habia descompensado para intentar reanimarla. Al notar que la chica no respira, el mediático decide empezar a practicarle RCP mientras el resto de los testigos llamaban al servicio de ambulancia.

Tras algunos minutos, la joven recuperó la consciencia. Tomás Holder se mantuvo a su lado hasta que llegó la asistencia médica ofreciéndole agua y sostén.

“Le bajó la presión y se desvaneció. Nos asustamos porque no respiraba”, comentó el ex Gran Hermano en diálogo con Desayuno Americano (América).

Según explicó, no dudó en intentar ayudarla cuando vio que muchas personas alrededor no hacían nada. “Te ponés muy nervioso porque no sabés qué hacer. Pensás que tenés la vida de alguien en tus manos y uno se siente culpable si pasa algo malo. Me dio bronca y lástima que la gente se quedaba mirando en vez de ayudar, y uno tiene que actuar rápido. Hice lo que pude”, dijo.