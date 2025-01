“Hombres”: Se hicieron virales por salir del boliche y volverse corriendo junto a un grupo de running 

En una escena que se viralizó en redes sociales, un grupo de jóvenes decidió unirse a un grupo de mujeres que realizaban su rutina matutina de running, tras quedarse sin dinero luego de una noche en el boliche.

El hecho ocurrió cuando estos chicos, sin fondos para volver a sus casas, optaron por una solución creativa: correr. Al encontrarse con un grupo de mujeres entrenando al aire libre, se sumaron a su actividad, generando varias reacciones.

“Hombres



Porque un grupo de chicos se quedó sin plata al salir del boliche y decidieron volverse trotando con un grupo de mujeres que se encontraban entrenando al aire libre. pic.twitter.com/OfFmUV9MWJ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 28, 2025

Las reacciones contra el grupo que se volvió corriendo junto a un grupo de running

Los comentarios en las redes sociales fueron variados. Algunos aplaudieron la iniciativa, resaltando los beneficios de hacer ejercicio mientras se ahorra dinero. Un usuario comentó: «Hacen ejercicio y de paso ahorran dinero, todo beneficios. Sencillos y carismáticos.»

Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas. Algunos se mostraron críticos con la actitud de los jóvenes, cuestionando el impacto de su decisión sobre las mujeres que sólo querían correr en paz. «Me imagino lo contentas que habrán estado esas pobres minas que salieron a correr tranquilas y se tuvieron que fumar a estos pelotu…», expresó una usuaria. Otra añadió: «Podrían haberse vuelto corriendo solitos, ustedes piensan que son unos genios y en realidad no debe haber nada más pesado que pendejos en pedo haciéndose los graciosos«.