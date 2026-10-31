Homero Pettinato habló tras la liberación del hombre que lo amenazó de muerte: qué dijo y cómo sigue la causa

Homero Pettinato rompió el silencio tras conocerse que Hernán Bloquero, el hombre denunciado por amenazarlo de muerte y acosar a su expareja Sofía “La Reini” Gonet, obtuvo autorización judicial para continuar su tratamiento de salud mental fuera de una internación permanente. El conductor aseguró que no siente miedo y sorprendió al mostrarse comprensivo con la decisión.

En diálogo con Lape Club Social, por América TV, Pettinato contó que se enteró de la novedad a través de las redes sociales, donde recibió numerosos mensajes de preocupación.

“No tengo miedo, la primera vez que lo denuncié fue para ver qué tan peligroso es”, expresó, según reprodujo Ciudad Magazine.

Además, consideró que el hombre necesita atención profesional y sostuvo que nunca pretendió que permaneciera encerrado indefinidamente.

Por qué liberaron al hombre que amenazó a Homero Pettinato

La Justicia de Junín había dispuesto la internación de Hernán Bloquero, cuyo apellido real es Di Carlo, luego de que una evaluación psiquiátrica determinara que no comprendía la criminalidad de sus actos.

Posteriormente, la jueza María Fabiana Patiño autorizó que continuara su tratamiento bajo una modalidad ambulatoria, con un régimen de hospital de día y seguimiento judicial.

Según informó Infobae, el fiscal Federico Tamarelli impulsó medidas preventivas de protección para Pettinato al conocer la nueva situación del denunciado.

El caso había tomado estado público después de que el hombre se presentara frente a los estudios del canal de streaming Olga y realizara un gesto amenazante hacia el conductor, quien también denunció haber recibido intimidaciones a través de las redes sociales.

La medida de seguridad para Homero Pettinato y Sofía Gonet

Tras conocerse las salidas autorizadas, la Policía de la Ciudad volvió a poner a disposición de Pettinato un botón antipánico, aunque el humorista descartó por el momento la necesidad de contar con custodia permanente.

Por su parte, Sofía Gonet confirmó que mantiene un botón antipánico y protección policial. La influencer también expresó su preocupación por la situación y pidió que el hombre reciba el tratamiento correspondiente.

Pettinato, en tanto, aseguró que considera adecuada la decisión judicial siempre que exista un seguimiento profesional y no represente un peligro para terceros.

“Para mí está bien, está bueno que haya salido”, manifestó, aunque aclaró que su tranquilidad depende de que se cumplan las medidas de control.

De esta manera, el caso continúa bajo seguimiento judicial, mientras ambos mantienen medidas de protección ante posibles nuevos episodios de intimidación.