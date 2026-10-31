Pablo Migliore contó cómo reaccionó su esposa al supuesto romance con la China Ansa: «Mi familia está odiada»

Pablo Migliore volvió a hablar de los rumores de romance con la China Ansa, su compañera de MasterChef Celebrity, y sorprendió al revelar las consecuencias que las versiones tuvieron en su entorno familiar. Aunque desmintió cualquier relación sentimental con la periodista, reconoció que la situación generó malestar en su esposa, Natalia, y provocó una fuerte reacción de su madre y sus hermanas.

El exarquero de Boca se refirió a la polémica en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre por América TV, donde cuestionó a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, por haber difundido una versión sobre un supuesto acercamiento entre los participantes del reality gastronómico.

Pablo Migliore contó cómo reaccionó su esposa a los rumores con la China Ansa

Durante la entrevista, Migliore explicó que estaba junto a su esposa cuando comenzaron a circular las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la periodista.

El exfutbolista reconoció que comprendía la incomodidad de Natalia y admitió que, si la situación hubiera sido al revés, también le habría molestado.

Sin embargo, aseguró que nunca sintió la necesidad de dar explicaciones porque, según sostuvo, no había ocurrido nada entre él y su compañera.

Lo que más sorprendió fue su descripción del clima familiar que se generó a partir de la polémica.

«Mi vieja y mis hermanas están odiadas», reconoció, y explicó que las mujeres de su familia se solidarizaron especialmente con Natalia.

El exarquero remarcó que su madre y sus hermanas conocen a su esposa y que el enojo surgió por la exposición pública a la que quedó sometida.

«No me defienden a mí, a ella la defienden», expresó.

Qué dijo Pablo Migliore sobre Nora Colosimo y el supuesto romance

La polémica comenzó cuando Nora Colosimo publicó un enigmático en sus redes sociales sobre un supuesto acercamiento entre dos participantes de MasterChef Celebrity durante una salida grupal.

Aunque no mencionó nombres, las pistas fueron interpretadas como una referencia a Pablo Migliore y la China Ansa.

El exfutbolista cuestionó que se difundieran versiones sobre la intimidad de dos personas casadas sin confirmar previamente la información.

«Hay dos familias en juego», advirtió durante la entrevista, al señalar las consecuencias que un comentario de ese tipo puede generar.

Además, explicó que fue la propia China Ansa quien le avisó sobre el escándalo y que ambos conversaron sobre la situación.

La reacción de la China Ansa y la intervención de Wanda Nara

Por su parte, la China Ansa también desmintió públicamente cualquier relación sentimental con Migliore y manifestó su indignación por haber quedado involucrada en los rumores.

La periodista, que está casada con el exfutbolista Diego Mendoza, cuestionó a Nora Colosimo por no haberse comunicado con ella antes de publicar la versión.

Según relató Migliore, Wanda Nara se comunicó con la China Ansa para hablar sobre lo ocurrido, luego de que el comentario de su madre generara repercusiones.

El exarquero también aclaró que mantiene una buena relación con su compañera de reality y que ella incluso tiene contacto con su esposa.

Mientras tanto, ambos participantes continúan compartiendo las grabaciones de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe que los volvió a reunir frente a las cámaras.

Aunque Migliore insistió en que no tiene nada que ocultar, sus declaraciones dejaron en evidencia que los rumores tuvieron consecuencias en su vida familiar, especialmente por el malestar que provocaron en Natalia y en las mujeres de su entorno.