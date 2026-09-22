Homero Pettinato denunció amenazas de muerte de un fan de Sofía Gonet: “Me da miedo de verdad”

Homero Pettinato contó que desde hace tiempo recibe mensajes intimidatorios de un hombre al que identificó como fanático de su expareja, Sofía Gonet. La situación escaló cuando, según relató, la persona se presentó en la puerta de Olga y lo amenazó mientras estaba trabajando.

Homero Pettinato denunció públicamente una situación de hostigamiento y amenazas de muerte que, según relató, viene sufriendo desde hace tiempo por parte de un hombre al que señaló como admirador de su expareja, la influencer Sofía Gonet.

El streamer decidió contar lo ocurrido al aire de Olga después de vivir un episodio que aseguró que cambió por completo su percepción del caso: el hombre habría ido hasta la puerta del estudio y lo habría amenazado mediante un gesto mientras él estaba trabajando.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Pettinato explicó que hasta ese momento había relativizado algunos de los mensajes que recibía, pero la aparición del hombre en su lugar de trabajo hizo que comenzara a temer por su seguridad.

Homero Pettinato contó las amenazas que recibe

Durante el programa, Pettinato identificó al hombre por el nombre que utiliza en las redes sociales y aseguró que tendría distintas cuentas desde las cuales lo contactaría.

“Tengo una persona que se llama Hernán Bloquero en redes sociales que tiene muchas cuentas falsas además de la suya, que está patológicamente obsesionado con Sofi Gonet”, relató.

Siempre según la versión del streamer, el hostigamiento habría comenzado cuando inició su relación sentimental con Gonet. Pettinato aseguró que entonces empezó a recibir mensajes con amenazas explícitas.

Entre ellas mencionó frases como “te voy a matar”, “te voy a buscar en la puerta de Olga” y “te voy a pegar un tiro en la cabeza”.

Pettinato afirmó además que las intimidaciones continuaron incluso después de terminar su relación con la influencer.

“El tipo nunca se fue de mi vida y me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”, sostuvo.

El momento que alarmó a Homero Pettinato en Olga

La situación habría escalado este lunes cuando, de acuerdo con el relato de Pettinato, el hombre se presentó en las inmediaciones de Olga mientras el conductor se encontraba al aire.

“Recién levanto la cabeza y estaba parado acá, mirándome”, contó. Acto seguido, reprodujo frente a sus compañeros el supuesto gesto que había recibido: una mano pasando por el cuello en señal de amenaza.

Pettinato aseguró que la persona luego se retiró caminando del lugar.

Fue ese episodio el que llevó al streamer a decidir hacer pública la situación y anticipar que recurriría a la Justicia.

“Tengo que ir a denunciarlo”

Pettinato reconoció que inicialmente había tomado las amenazas de otra manera, pero explicó que la aparición de la persona en su lugar de trabajo modificó la gravedad que le atribuía a la situación.

“Lo grave que acaba de suceder es que vino a la puerta de Olga y me amenazó recién y se fue”, afirmó.

Y reconoció su preocupación: “Ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo. Quería hacerlo público”.

El streamer también sostuvo que junto a Gonet habían interpretado inicialmente el comportamiento como el de una persona que reaccionaba contra las parejas de la influencer. Sin embargo, ante la escalada que describió, decidió exponer públicamente lo sucedido.

Por el momento, las acusaciones corresponden al relato público realizado por Pettinato. Una eventual investigación judicial deberá determinar las circunstancias del episodio y establecer responsabilidades.