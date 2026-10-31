Papas al horno perfectas: el truco con un solo elemento para que no se peguen y queden doradas sin aceite

Las papas al horno son una de las guarniciones favoritas de los argentinos, pero conseguir que queden doradas, tiernas por dentro y sin pegarse a la bandeja puede convertirse en un verdadero desafío. Muchas veces, al intentar retirarlas, terminan rompiéndose o dejando parte de su superficie adherida a la fuente.

Sin embargo, existe un truco sencillo que permite evitar este problema sin necesidad de agregar aceite. Se trata de una técnica utilizada en la cocina que requiere un elemento económico y fácil de conseguir: el papel manteca apto para horno.

Según explicó El Cronista en una publicación sobre este método, colocar una barrera antiadherente entre las papas y la bandeja ayuda a conservar su forma durante la cocción y facilita considerablemente la limpieza.

El truco para que las papas al horno no se peguen sin usar aceite

El secreto consiste en cubrir la bandeja con papel manteca apto para horno antes de colocar las papas.

Este material funciona como una superficie antiadherente que impide el contacto directo de los alimentos con el metal caliente. De esta manera, disminuye la posibilidad de que se peguen, se quemen en la base o se rompan al retirarlos.

Además, permite cocinar sin añadir aceite, aunque hay que tener en cuenta que las papas pueden quedar menos doradas y crocantes que cuando se utiliza una pequeña cantidad de materia grasa.

Otra ventaja es que la bandeja queda mucho más limpia, porque los restos de comida no se adhieren directamente a su superficie.

Cómo hacer papas al horno sin que se peguen: paso a paso

Para poner en práctica este truco no necesitás ingredientes especiales ni demasiada preparación.

Ingredientes:

4 papas medianas.

Sal y pimienta a gusto.

Pimentón, romero, orégano o ajo en polvo (opcional).

Papel manteca antiadherente apto para horno.

Preparación:

Precalentá el horno a 200 °C, verificando que el papel elegido soporte esa temperatura. Lavá las papas y cortalas en bastones, cubos o gajos de tamaño similar. Secalas muy bien con un repasador limpio o papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Cubrí la bandeja con papel manteca apto para horno. Distribuí las papas en una sola capa, dejando espacio entre ellas para que circule el aire caliente. Agregá sal, pimienta y los condimentos que prefieras. Llevá al horno durante aproximadamente 35 a 45 minutos, según el tamaño de los cortes. Dalas vuelta a mitad de cocción y retiralas cuando estén tiernas por dentro y doradas por fuera.

Los secretos para que las papas al horno queden más crocantes

Además del papel manteca, existen algunos detalles que pueden mejorar el resultado final.

Secarlas correctamente: la humedad superficial genera vapor y dificulta que se forme una capa dorada.

No amontonarlas: cuando las papas quedan demasiado juntas, tienden a cocinarse al vapor en lugar de asarse.

Usar el horno bien caliente: una temperatura adecuada favorece el dorado exterior sin necesidad de prolongar demasiado la cocción.

Evitar moverlas constantemente: es preferible esperar a que desarrollen una superficie firme antes de darlas vuelta.

Elegir el papel correcto: debe ser antiadherente y apto para horno. No hay que confundirlo con papel encerado ni superar la temperatura máxima indicada por el fabricante.

Con estos pequeños cambios, las papas al horno pueden quedar enteras, sabrosas y con una textura agradable, sin necesidad de utilizar aceite para evitar que se peguen.

Una solución práctica para disfrutar de una de las guarniciones más populares sin complicaciones y con menos trabajo a la hora de limpiar.