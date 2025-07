Homero Pettinato le respondió a su ex Sofía Gonet, luego del lapidario video: qué dijo

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como “La Reini” publicó un lapidario video para contar todo lo que tuvo que soportar de Homero Pettinato, en los seis meses que duró su relación. Aseguró que convivía con una rata, que le usaba la tarjeta de crédito, que la hacía pagar todas las comidas y que tenía ácaros y garrapatas en su cama, entre otras cosas terribles. En ese contexto, llegó la respuesta de Homero.

Homero Pettinato le contestó a su ex, Sofía “La Reini” Gonet en Olga

En Olga, Homero Pettinato hizo su descargo, a pesar de que en un primer momento se tomó con humor el video de “La Reini” respondiendo con un video ironizando con las críticas que recibió por parte de su expareja.

“No tengo una ratita, es una mentira vil y maligna. Estoy bastante bien. A mí lo que me pasa con esto, como para dar una respuesta y no después que no salí en todos los programas de chimentos, primero nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía ni decir nada malo de alguien que amé o que amo o que quiero, que fue parte de mi vida”, aseguró Homero.

“O sea, persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola. Me parece una persona increíble. Nos despedimos en buenos términos, nos despedimos bien y después, por razones que yo realmente desconozco, decidió hacer este video hablando pestes de mí. Con lo cual tengo ahora un montón de hate encima de gente diciéndome principalmente gordo mugriento”, agregó.

Pettinato destacó que “su público destaca mucho la gordura, sobre todo soy un gordo desagradable, horrible, que tiene mucha suerte que le hayan dado bola o que alguien lo quiera. Y desconozco por qué, pero si ella necesita en este proceso hacer esto y encararlo de esa manera, encararlo odiándome o alejándose y odiando todo lo malo de mí, me parece que está bien y que lo respeto y que lo encare como ella quiera. O sea, cada uno tiene derecho, ¿no? Yo nunca participaría de eso porque realmente la quiero, porque la amé muchísimo y porque no creo que valga la pena tampoco”.

“Y bueno, la gente que me tira hate ya bajará, como siempre baja el hate, ¿no es cierto? Yo hago un video riéndome un poco también, la gente se enoja porque la estás pelotudeando. Eso me da bronca, estoy tomándome con humor algo. Estoy tomándome con humor que me digan mugriento que tengo una rata en mi casa. Y que le robé la tarjeta para comprarme cosas para mí, ¿entendés? Entonces me dicen chorro, me dicen ladrón. Son maldades, la verdad que no solo no son ciertas, sino que son demasiado inciertas. Yo no me voy a enojar, sinceramente no me genera enojo, le tengo amor. Y a la gente que amé la voy a querer siempre, fue parte importante de mi vida. La verdad que no me gustaría nunca hablar mal de ella”, concluyó Pettinato.

