Sofi Gonet y su ruptura con Homero Pettinato: «No quiero sanar»

Sofi Gonet se separó de Homero Pettinato y viajó a Miami para hacer el duelo de la relación. En un video que publicó en sus redes sociales, la influencer contó que había empezado terapia para mejorar su relación y ahora le tocaba enfrentar a la profesional para contarle las novedades.

Sofi Gonet habló sin filtro tras el final con Homero Pettinato

«Estoy por hacer terapia virtual. Chicas, la cosa es así, yo arranqué terapia hace tres semanas y el motivo por el cual yo arranqué terapia era justamente para mejorar mi relación, para cambiar cosas mías, para que funcione, porque yo a ella le decía ‘necesito trabajar estos temas porque yo quiero estar toda la vida con esta persona'», comenzó a contar.

«Arranqué terapia por eso, ese era mi fin, ese era el motivo. Y hoy tengo que atenderla a Mirta, con la palmera al lado, con el matcha, desde el Design District, y le tengo que contar las novedades», continuó.

«Mirta, me separé y en un ataque impulsivo estoy de viaje evadiendo todo, todo lo que se pueda evadir, vamos a evadirlo porque evadir está bien, evadir hasta creerte por completo la mentira, no quiero sanar. Yo le voy a decir ‘Mirta, no quiero sanar, quiero evadir, quiero volverme loca, quiero descender a la locura, ya que estoy quiero exponer todo también, bueno esas son mis novedades», concluyó La Reini.