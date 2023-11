«The Eras Tour»: cómo fue el paso de Taylor Swift por Argentina

Taylor Swift concluyó su visita por Argentina luego de tocar los días 9, 11 y 12 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate. Si bien la fecha prevista para el 10 de noviembre fue cancelada por el temporal de lluvia, pudo ser reprogramada para el domingo 12. En esta nota te compartimos detalles de la gira y algunos highlights de su estadía en nuestro país:

La gira de las eras

El Eras Tour comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona (Estados Unidos). La artista ya cantó en varios estados de su país de origen, además de México y Argentina. El siguiente destino será Brasil donde cuenta con tres fechas Río de Janeiro y tres en San Pablo. Luego visitará Japón, Australia, Singapur y Europa, para volver a Estados Unidos y finalizar la gira el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver (Canadá).

Swift ya cuenta con un patrimonio neto por encima de los mil millones de dólares. Además, de acuerdo con esta nota de The Washington Post, podría ganar hasta 4.100 mil millones de dólares con el total de su gira.

Cada concierto simboliza un viaje dividido en diez etapas donde se ven representados casi todos sus álbums: Lover (2019), Fearless (2008), Evermore (2020), Reputation (2017), Speak Now (2010), Red (2012), Folklore (2020), 1989 (2014), las canciones sorpresa y Midnights (2022). Las canciones sorpresa son dos elegidas por la artista de las cuales interpreta la primera con la guitarra y la segunda con el piano. El show tiene una duración de aproximadamente tres horas, en los que Swift interpreta 45 temas.

El montaje del escenario

Se estima que el montaje costó 150 millones de dólares por los efectos visuales, el sonido y el equipo.

La presentación se compone de tres escenarios autónomos unidos por dos pasarelas equipadas con luces LED. El escenario principal tiene una pantalla panorámica curva de alta definición, el segundo tiene una forma romboidal y el tercero un tramo rectangular que llega hasta el campo trasero del estadio. En este video, podés ver un render del armado.

La producción es tan grande que tuvieron que crear dos versiones de andamiaje por lo menos para los shows en Estados Unidos. Cuando Swift estaba tocando en un estadio, la mitad de su equipo estaba en la siguiente locación preparando el otro escenario.

Al igual que en otros conciertos de la gira, en las citas en River a cada espectador se le entregó una pulsera con luces LED con una pila de botón que se prendían en sintonía con las canciones. El show contó con efectos especiales de luces, fuego y papeles de colores.

Los friendships bracelets o pulseras de la amistad

En los últimos días circularon varias fotos de fanáticos de Taylor Swift (swifties) con pulseras con frases o partes de canciones hechas con mostacillas por las redes sociales. La práctica de intercambiarlas, que comenzó durante los conciertos en Estados Unidos, proviene de la canción You’re on Your Own, Kid en la cual dice: «So make the friendship bracelets» («Entonces haz las pulseras de la amistad»).

Durante el concierto en River, entre las celebridades que asistieron se encuentra Iván de Pineda, quien intercambió sus pulseras con algunos de los fanáticos que estaban en el estadio.

una conocida mía intercambió friendship bracelets con IVÁN DE PINEDA en el concierto de taylor swift anoche 🙏🏼 pic.twitter.com/aAY3p0UKcd — vera (@veramaida_) November 12, 2023

También, algunos swifties pasaron a dejarle pulsera a Eva Perón en el cementerio de la Recoleta.

las swifties dejándole friendship bracelets a evita 🙏🏻 pic.twitter.com/6GLgZavDaF — giu 12/11 (@belyravera) November 11, 2023

La sorpresa frente a sus fans

En estos días se vieron varios videos de la cantante sorprendida y emocionada por las ovaciones de sus fanáticos. Tal es así que en la tercera fecha mencionó que los vítores se oían más alto que los parlantes del estadio. Swift afirmó: «No puedo creer que tardé tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes, voy a volver muchas veces más».

Además, compartió una foto en su Instagram de la acción que los fanáticos llevaron acabo. Durante la canción The Archer, donde canta Who could stay? («¿Quién podría quedarse?»), los argentinos levantaron carteles que decían: We will stay («Nos quedaremos»). El momento también fue captado por Scott Swift, el padre de la artista.

Que maravilla ver a tantas chicas y chicos felices en el show de Taylor Swift y que maravilla verla a ella tan emocionada por los fans y por nuestro país, por Argentina! 🇦🇷 Hermosa realmente! Te amamos mucho Taylor! ❤️✨ @taylorswift13 pic.twitter.com/xGPFBXUhXo — R✪メ┗✪Vミ⭐⭐⭐ (@roxlove07) November 10, 2023

Louta y Sabrina Carpenter como teloneros

En las horas previas a los shows en River, Jaime Martín James, mejor conocido como Louta, fue el primer artista en salir al escenario, como telonero nacional. El cantante participó junto con artistas como Zoe Gotusso en la canción AYER TE VI, con Wos en QUEREME y también en una sesión propia junto a Bizarrap.

Sabrina Carpenter, la cantante y actriz estadounidense de 24 años, fue la invitada de Swift para ser la telonera internacional durante las fechas del Eras Tour en Latinoamérica (México, Argentina y Brasil), Australia y Singapur. Debutó como actriz en la serie Law & Order: Special Victims Unit en 2011. En 2014, lanzó su primer sencillo, Silver Nights, y un año después estrenó su primer álbum de estudio llamado Eyes Wide Open. Su quinto y último disco, Emails I Can’t Send, ocupó el puesto 23 en el Billboard 200 de Estados Unidos.

Seis nominaciones a los Premios Grammy

Durante su estadía en la capital argentina, la artista oriunda de Pensilvania recibió seis nominaciones a los Premios Grammy. Así, hizo historia al convertirse en la primera persona en recibir siete nominaciones en la categoría de canción del año, según este artículo de CNN. Además, empató a Barbra Streisand en la mayor cantidad de nominaciones de todos los tiempos para una artista femenina.

Estas son las categorías a las que fue nominada:

– Álbum del año: Midnights.

– Grabación del año: Anti-Hero.

– Mejor actuación de dúo/grupo pop: Karma – Taylor Swift con Ice Spice.

– Canción del año (premia la composición): Anti-Hero – Jack Antonoff & Taylor Swift.

– Mejor actuación pop en solitario: Anti-Hero – Taylor Swift.

– Mejor álbum pop vocal: Midnights.

En este link podés ver la lista completa de las nominaciones.

La visita de Travis Kelce

El viernes 10 Travis Kelce, quien actualmente está en una relación con Swift, arribó a la Argentina en una visita relámpago para presenciar los shows del fin de semana. Si bien no han dado ningún comunicado oficial de su relación, hace varios meses que se encuentran saliendo.

En julio de 2023, la artista se presentó en el estadio Arrowhead en la ciudad de Kansas. Travis Kelce, jugador fútbol americano de los Kansas City Chiefs, compartió en el podcast que tiene junto a su hermano Jason que habría intentado acercarse a Swift para darle una pulsera de la amistad con su número de teléfono, sin éxito. En septiembre, luego de que ese fragmento del podcast se viralizara, Taylor Swift apareció en un partido de los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears en el palco de la familia Kelce.

La pareja fue vista cenando en el restaurante Elena del hotel Four Seasons el viernes por la noche. En la performance del sábado 11, Swift cambió la letra de Karma como un guiño al jugador de Kansas. De Karma is the guy on the screen a Karma is the guy on the Chiefs. Kelce cantó «Olé, olé, olé, olé, Taylor» y al finalizar el show la artista lo saludó frente a todos sus fans.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN