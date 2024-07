Hoy se casan Oriana Sabatini y Paulo Dybala: Quiénes son los invitados, el vestido de la novia y todo los detalles

Llegó el gran día: Hoy, sábado 20 de julio se casan Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Tras casi 6 años de noviazgo, finalmente los tortolitos darán el «sí, quiero» con una gran celebración en Exaltación de la Cruz. El evento será en el exclusivo Dok Haras, donde muchas otras celebridades también se han casado.

La organizadora del gran día es Claudia Villafañe, oficiando de «wedding planner«. La torta y los postres fueron hechos por el famoso pastelero Damián Betular. La novia lucirá un vestido de Dolce Gabbana y el novio un traje realizado por un sastre italiano. Enterate todos los detalles y quiénes asistirán a la boda.

Qué jugadores de la «Scaloneta» y otros famosos estarán presentes en la boda

Siendo Paulo Dybala uno de los delanteros de la Selección Argentina de Fútbol, muchos se preguntan si los jugadores de la scaloneta estarán presentes. Ante esto, Oriana respondió meses atrás: «Sí, creo que sí. ¿Aunque soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente tenga menos invitados que yo».

En las últimas horas, Yanina Latorre contó que futbolistas argentinos estarán presentes en la boda. Ángel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, irán al casamiento, al igual que Rodrigo De Paul, quién confirmó su asistencia durante una entrevista con Migue Granados.

Otras figuras importantes del espéctaculo que asistiran son Emilia Mernes junto con Duki, Máximo Espíndola, Agustín Bernasconi, Ricky Montaner,Stefi Roitman, Manu Viale, Lizardo Ponce y Carolina Domenech. Por su parte, Tini Stoessel le confirmó su presencia a LAM, tras regresar de grabar una serie en México.

Vestidos y trajes de alta costura: Los cambios de vestuario de Oriana y Paulo

Fue la madre de la novia, Catherine Fulop quien contó los detalles a «Socios del espectáculo» sobre los looks que lucirán los novios en el gran día. «Ella no se está haciendo el vestido acá y eligió a Dolce Gabanna como diseñador. Es impresionante porque van a tener los dos, sí, Paulo también, cambios de vestuario” confesó la modelo.

Fulop será vestida por Gino Bogani, mientras que Ova Sabatini, padre de la novia, llevará un traje a medida de Nicolás Záffora, también de un diseñador argentino. Previamente Cathy también contó que uno de los cambios de vestuario de Ori será de un atelier argentino, aunque no reveló quien será el afortunado diseñador o diseñadora. Por su parte, Paulo usará un traje realizado por un sastre italiano.

Todos los sí y los no del casamiento

Oriana reveló en una entrevista en Cortá Por Lozano que el casamiento tendrá dos presentaciones con grandes artistas, que eligió junto con su futuro marido.

“Va a haber shows. El que yo elegí, porque nos pusimos de acuerdo para elegir uno cada uno (con Dybala), no sé si es top, para mí es lo más top, pero es lo que yo quise desde que soy muy chica. Yo quería que en mi casamiento tocara esta persona” comentó, dejando en suspenso quien tocará en su boda.

Por su parte, Catherine Fulop también pasó por dicho programa y reveló que no los celulares están completamente prohibidos en el evento, para preservar la privacidad de los novios y que los invitados puedan disfrutar de la fiesta.

Además, recordó detalles que le molestan de la boda. «No quieren video de casamiento… ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar» expresó con humor la mamá de la novia. «Claudia Villafañe me dijo: ‘¡Pero ellos no quieren!‘. Hasta me negó poner una pantalla» contó Fulop.

Las últimas horas antes de la boda: El tierno mensaje de Catherine Fulop y el divertido posteo de Oriana Sabatini

Faltando tan solo horas para el momento tan esperado, Catherine le dedicó una emotiva carta a su hija, para conmemorar uno de los días más importantes de su vida.

«Confío plenamente en la decisión que estas tomando al tomar a Paulo como esposo. Siento que viste en él su bondad, la humanidad de su corazón, el buen padre que podrá ser para tus hijos, si Dios los bendice con esa dicha» escribió la modelo.

«Deseo con todo mi corazón Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo. Me queda bendecirte hija, Dios y la virgencita te bendigan a ti y a tu futuro esposo Paulo. Dios bendiga esta unión. Te amo para siempre hija mía. Mamá» firmó la emocionante carta Fulop.

ME CASO HOOOOOY LRPMMMMMMMMMMMMM HSJSLDNS DBSKSIDKSNDNDKDLDN — ORIANA (@orisabatini) July 20, 2024

Por su parte, la futura novia aparentemente se levantó muy nerviosa por el gran evento. En su cuenta de X (Twitter) Oriana dejó un divertido tuit: «¡Me casó hoy! LPM».