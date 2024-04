Oriana Sabatini contó porque Ova y Gabriela Sabatini están distanciados: «Pasa en todas las familias»

Mientras planea su casamiento con el jugador de la Scaloneta, Paulo Dybala, Oriana Sabatini habló sobre los rumores acerca de su familia. Según trascendió, su tía, la tenista Gabriela Sabatini y su papá Ova Sabatini se encuentra distanciados.

En diálogo con LAM la cantante explicó que la muerte de sus dos abuelos paternos «reacomodó» a la familia Sabatini.

“A ver, a mi papá se le murieron los dos padres y creo que, también, cuando hay un cambio tan grande en una familia, como la pérdida de dos padres, dos abuelos, se reacomoda todo» contó.

«Y no es que se reacomodó mal, pero simplemente no nos vemos tanto como nos veíamos” dijo Oriana con respecto a su tía, quien vivo en España, mientras que Oriana vive en Italia y el resto de su familia, en Argentina.

“Antes, como estaban mis abuelos, teníamos un lugar de encuentro. Es el paso de la vida y pasa en todas las familias. No quiere decir que haya pasado algo malo» concluyó su explicación la modelo.

Por su parte, el panelista Diego Esteves señaló la herencia de una propiedad como una posibilidad del conflicto. Afirmó que los hermanos «no se ponen de acuerdo” en la sucesión de un departamento en el barrio de Recoleta que “es lo único que dejó” Beatriz, la abuela de Oriana.

Todos los detalles del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La cantante y modelo Oriana Sabatini y el campeón de la Scaloneta Paulo Dybala darán el sí este 20 de julio. Celebrarán su boda en el exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

En esta ocasión especial, los invitados se deleitarán con los vinos de Leandro Paredes, la pastelería de Damián Betular y la boda tendrá dos cambios de look.

La novia tendrá dos cambios de look. Usará un vestido para la ceremonia religiosa y otro para la fiesta. «El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá” expresó Oriana sus ganas de encontrar un diseñador argentino.

Por su parte, también se especuló mucho acerca de la lista de invitados y si los jugadores de la scaloneta estarán presentes.

«Sí, creo que sí. ¿Aunque soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente tenga menos invitados que yo” dijo Sabatini.