Iara Lombardi deslumbró en La Voz Argentina 2025: cantó en italiano y logró que se giraran las cuatro sillas

No hizo falta mucha presentación: apenas Iara Lombardi entonó la primera nota de su audición a ciegas en La Voz Argentina 2025, conquistó al jurado y al público por igual. La joven de 25 años, oriunda de Campana (Buenos Aires), eligió una poderosa interpretación en italiano del clásico “Che vuole questa musica stasera” de Peppino Gagliardi, y logró que los cuatro coaches giraran sus sillas sin dudarlo.

Con solo una nota, Iara Lombardi emocionó al jurado de La Voz Argentina 2025

Uno de los primeros en reaccionar fue Luck Ra, quien se mostró visiblemente emocionado por la voz de Iara: “Nunca me di vuelta tan rápido. Apenas tiraste la primera nota, algo en mi corazón se movió. Me destruiste una fibra”, confesó.

A pesar de haber elegido un tema atípico para su audición, la cantante aclaró que está abierta a explorar distintos estilos: “Me gustan todos los géneros”, aseguró. Para comprobarlo, los coaches le pidieron que interpretara algo completamente opuesto a lo que acababa de cantar. Iara no dudó y sorprendió nuevamente con una versión sentida del tango “Garúa”, de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo, recibiendo otra ovación.

Lali Espósito fue quien logró sumarla a su equipo, no sin antes elogiarla con palabras que emocionaron a todos: “Tenés la voz de alguien maduro, pero no por edad, sino por lo vivido. Detrás de ese talento hay historia. Sos un diamante en bruto para este programa”. Iara, por su parte, no dudó: eligió a Lali, a quien llamó “la reina del pop”.

Con información de Telefe