La Voz Argentina: es de Neuquén y se arrodillaron por él tras cantar temas de Serú Girán y The Beatles 

El escenario de La Voz Argentina vivió un arranque de gala memorable este miércoles 9 de julio gracias a Fausto Leone, un joven de 29 años oriundo de San Martín de los Andes, Neuquén, que apostó por el rock nacional para deslumbrar a los coaches.

Así fue la presentación de Fausto Leone, de Neuquén, en La Voz Argentina

Con una potente versión de San Francisco y el lobo, de Serú Girán, Fausto logró que Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito se dieran vuelta casi al mismo tiempo, cautivados por su estilo y la calma con la que dominó el escenario.

🎶 Fausto Leone, desde San Martín de los Andes llegó con dulzura, calma y una voz que enamoró a los coaches💫



👉 Mirá #LaVozArgentina con Nicolás Occhiato por Telefe y disfrutalo también en HBO MAX 📺 pic.twitter.com/b8vvqH4Ym2 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 10, 2025

Pero la sorpresa no terminó ahí. A diferencia de lo habitual, Ale Sergi, líder de Miranda!, no le pidió otra canción en español, sino que lo desafió a interpretar algo en inglés. Fausto, lejos de amedrentarse, redobló la apuesta: eligió The long and winding road, de The Beatles, dejando claro que no le teme a nada.

“Fue hermoso, fue un momento muy dulce, muy cálido”, le dijo Lali, quien destacó la serenidad del joven músico: “No sentí en vos la presión del concurso, sentí que realmente viniste a hacer lo tuyo, con mucha dulzura, con mucha calma. Eso me parece un valor, se te ve con una tranquilidad de que sabés la voz que tenés o la disimulás muy bien”, agregó la coach.

La emoción se hizo aún mayor cuando, tras su impecable versión del clásico de Paul McCartney, Lali y Juliana Gattas se arrodillaron para rogarle que se uniera a sus respectivos equipos. Fausto, entre risas y aplausos, eligió finalmente el Team Miranda!, sellando así un comienzo que promete grandes momentos para esta edición del reality.