Iliana Calabró se defiende con todo: ‘No tengo 10 autos ni un country, todo me lo gané laburando'»

El exmarido de Iliana Calabró, Fabián Rossi, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la causa de la Ruta del dinero K y la actriz está muy enojada porque aún algunos piensan que ella estaba al tanto de sus actos delictivos.

La furia de Iliana Calabró: «Me tienen harta»

Al ser consultada por Puro Show sobre cómo atraviesa este duro momento familiar, la actriz reconoció que no la está pasando bien.

«Me tienen harta, ustedes saben mi vida. ¿Díganme qué excentricidad tengo en mi vida? No tengo 10 autos y un country», se quejó Iliana.

«Lo único que tengo me lo gané trabajando o me lo dio mi papá porque como toda familia argentina, necesitamos un empujoncito. Ya estoy re podrida de que quieran manchar mi apellido», continuó la actriz, que recibió una gran ayuda de su padre, el humorista Juan Carlos Calabró, pero de todas formas quiere continuar trabajando como hizo siempre.

«Somos una familia que laburamos todos, somos laburantes porque somos italianos y porque pienso que el día de mañana le puedo dejar algo a mis hijos. No voy a dejar que la gente me ensucie, no quiero saber más nada de nada», concluyó Calabró.