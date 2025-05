Iliana Calabró vuelve al centro de la escena: su ex, Fabián Rossi, podría ir preso por “La Rosadita”

Iliana Calabró volverá a quedar en la mira de la agenda mediática ya que su ex marido Fabián Rossi podría quedar detenido por decisión de la Corte Suprema de Justicia de La Nación que rechazó su apelación en la causa “La Rosadita” en donde se lo acusa de lavado de dinero.

El ex marido de Iliana Calabró trabajó en la empresa financiera SGI (Sociedad de Garantía Recíproca) y quedó investigado en la “Ruta del dinero K”. Ante la justicia, todas las instancias lo daban como culpable y él apeló al tribunal supremo. Sin embargo, el recurso fue rechazado.

El pésimo momento de Iliana Calabró por la responsabilidad del padre de sus hijos

Junto a Rosi y con la misma carátula, seis personas deberían ser detenidas. Las condenas cuentan con órden de cumplimiento efectivo y, con este paso, no cuentan con ningún otro proceso de revisión.

El ex empleado de marketing había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de activos. Por su parte, el tribunal apuntó: “Vistos los autos: ‘Recurso de hecho deducido por la defensa de Fabián Virgilio Rossi en la causa Báez Lázaro Antonio y otros s/ incidente de recurso extraordinario’, para decidir sobre su procedencia”.

“Considerando. Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”, continúa el escrito.

“Por esto, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución”, concluye la decisión judicial.

Según el abogado Juan Pablo Merlo y con base en el escrito, Rossi debería cumplir los cuatro años de prisión efectiva ya que la justicia revocó cualquier tipo de vía extraordinaria o recurso.

Las enfermedades que consideró el implicado para solicitar una medida de detención domiciliaria fueron diabetes, trastorno de salud mental, gastropatía erosiva, extracción de carcinomas basocelulares.

Quienes se encuentran imputados en el mismo delito son: Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-; Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado y César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I de Federico Elaskar.