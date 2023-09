Indiana Cubero no invitaría a Nicole Neumann a su cumple de 15 y así reaccionó la modelo

La relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero no pasa por su mejor momento. De hecho, en los últimos días trascendió que la menor no invitaría a su madre al festejo de sus 15 años.

Ante este panorama Nicole Neumann reaccionó con una llamativa frase en redes sociales. Si bien no dio nombres propios, muchos usuarios no tardaron en relacionar el mensaje con el distanciamiento que mantiene con su hija.

«You either quit or keep going, they both hurt», escribió la modelo en una historia de Instagram. Traducido al español deja un fuerte mensaje: «O renuncias o seguís. Las dos opciones duelen«.

Días atrás se supo que Indiana, quién actualmente vive con Fabián Cubero y Mica Viciconte, habría decidido hacer un festejo íntimo por su cumple de 15 años. A esa celebración habría decidido no invitar a su madre Nicole Neumann.

El enigmático mensaje de Nicole Neumann en redes sociales.

Como será la fiesta de 15 de Indiana Cubero

Indiana Cubero cumplirá 15 años el próximo 18 de octubre y ya decidió con quién quiere celebrarlo. «Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada pero con Fabián y Mica, sí», reveló una fuente cercana a la hija de Poroto Cubero a Pronto.

Según trascendió, serán 60 invitados en total y la fiesta será de día. A la celebración irán familiares, amigos y compañeros del colegio. Todo será organizado por Fabián Cubero y una organizadora de eventos contratada por el ex de Nicole Neumann, quien no estaría presente en el cumpleaños de Indiana.