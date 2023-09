Nicole Neumann y una extraña publicación en redes que avivó los rumores de pelea con Indiana

Nicole Neumann y Manu Urcera se preparan para una fecha muy especial: su boda será en diciembre próximo, en una posada de Exaltación de la Cruz, aunque los escándalos rodean a los novios y a sus familias, que estarán presentes en el gran evento.

Se sabe desde hace unos meses que la relación entre Nicole Neumann e Indiana Cubero, su hija mayor, no es buena. De hecho, se conoció que la adolescente, hija también de Fabián Cubero, le habría hecho una denuncia a la modelo por supuesto maltrato. Por esta razón, se especula sobre la presencia de la chica en el casamiento con Manu Urcera.

Y si bien Nicole Neumann intenta evadir el tema y sugiere que las cosas van mejor de lo que los rumores dicen, una publicación suya en redes sociales volvió a traer su tema familiar a las primeras planas de los portales.

Nicole Neumann publicó en su Instagram un fragmento del libro «El Arquero», de Paulo Cohelo, que señala que «un arco y una flecha no puede cambiar nada, pero el arte del tiro hace que nuestros errores sean más evidentes. El día que te falte el amor en la vida, tu tiro será confuso, complicado. Verás que no tienes la fuerza suficiente para estirar la cuerda al máximo, que no logras que el arco se doble como es debido».

Si bien no hizo mención de a qué hacía referencia, los seguidores de Nicole Neumann interpretaron de inmediato que tenía que ver con su vínculo con Indiana Cubero, que sigue muy distante y, como cita la frase, muy tirante.

Nicole Neumann y Manu Urcera se casan: El explosivo cambio que se viene

Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán a fin de año. La pareja viene de días agitados por que se supo que hubo una interna entre ambos por la lista de invitados a la boda. Sumado a esto, se filtró un cambio de último momento en las últimas horas. En Intrusos, el programa de América, informaron que Nicole Neumann y Manu Urcera decidieron cambiar nuevamente el lugar del evento.

En un principio la boda de la pareja estaba prevista en Neuquén. Sin embargo un conflicto con la Confederación Mapuche hizo modificar los planes. Fue así que Nicole Neumann y Manu Urcera optaron por alquilar el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Sin embargo en las últimas horas decidieron trasladar todos los preparativos a otra estancia de lujo.

«Se trata de Monte Chico y es propiedad de Walter Moyano, un empresario ligado a la Sociedad Rural. Es la primera vez que lo van a alquilar para la ocasion», reveló Laura Ubfal sobre el predio que tiene 500 hectáreas.

«Tiene llamas, reservas naturales, caminos de álamos diseñados por paisajistas y un casco de estancia donde Nicole Neumann y Manu Urcera van a pasar la noche, en la habitación principal que tiene muebles comprados al Palacio Duhau original», agregó la periodista.