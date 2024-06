Catalina, indignada con las acciones de «Furia» en Gran Hermano: «no lo aguanto»

Después de muchas idas y vueltas, Catalina decidió romper su relación de amistad con Juliana «Furia», luego de que la participante de Gran Hermano tuviera una fuerte frase respecto de su enfermedad, que fue detectada dentro del reality de Telefe.

Cata se quiebra por el comentario de juliana



“Que diga "yo todavia no me mori", o que use una enfermedad para hacernos quedar me parece un horror, tuve pacientes que se murieron en mi cara, como nos puede responsabilizar de lo algo tan delicado” LO DIJO 👏🏻 pic.twitter.com/WCtEJvurTG — c (@catanation_) June 5, 2024

Es que «Furia» debió hacerse estudios y se mantiene bajo control médico por una leucemia en grado 1, de la que la participante de Gran Hermano ya contaba con antecedentes en la previa del reality de Telefe, según ella misma contó en la convivencia con los otros «hermanitos».

«No aguanto»: Catalina se quebró al hablar de las actitudes de «Furia» en Gran Hermano

«‘Casi me muero’, o sea ¿’casi me muero’?. Estuve en Santa Fe, fui a visitar mi hospital, vi un montón de pacientes míos que están atravesando una enfermedad muy fea, y escuchar una cosa de estas me rompe las pelotas» explicó Catalina sobre su malestar respecto de la situación de Juliana «Furia», luego de que la jugadora de Gran Hermano se refiriera a su enfermedad en diversas ocasiones.

La médica dijo que «yo ya no avalo más nada, estoy muy cansada. Yo lo vivo todos los días, y no lo aguanto» agregó al respecto la exparticipante de Gran Hermano, invitada al streaming que conduce Diego Poggi, junto a Ariel, el exhermanito.

Si bien Catalina y «Furia» tenían una fuerte amistad dentro de la casa de Gran Hermano, ese vínculo se rompió luego de que la primera volviera a irse del reality de Telefe. De hecho, se escuchó a Juliana hablar de la médica, frente a las cámaras, con reproches y reclamos por la convivencia de hace algunos meses atrás.

Gran Hermano proclamó al nuevo líder de la semana y Emmanuel se enojó

Luego de que el liderazgo sea arrebatado de las manos de Emmanuel, el jugador se mostró totalmente indignado con el resultado por las constantes victorias de Martín Ku, el participante de Viedma, dentro de la casa de Gran Hermano.

«Se las atajé a todas. Que bronca boludo«, se lo escuchó decir. Luego sus quejas continuaron indicando que él quería conseguir el premio que se obtiene tras ser líder: me cagó la estrategia el ‘chino'», manifestó y cerró «nunca me ganó una bosta, este se gana todo».