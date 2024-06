Furia de Gran Hermano, nuevamente sacada por el ingreso de sus excompañeros, los insultó a los gritos: «Andá a tu casa, sos una mentira»

"Anda a tu casa, anda. Sos una mentira, me re cagaste, forr*" le gritó Juliana a Catalina.

Acercándose el final del reality, Gran Hermano sigue implementando cambios en el juego que mantienen a los jugadores siempre expectantes. Por eso, esta semana los jugadores eliminados entraron a la casa para votar a sus compañeros, tal como lo hacían cuando vivían en la casa.

Mientras los exparticipantes ingresaban a la casa para nominar en el confesionario, la producción del programa «encerró» a los jugadores en el sum, con una pantalla por donde veían como ingresaban los hermanitos eliminados. Ante esto, Furia no se quedó callada y le gritó de todo a Joel, Coty y Catalina.

Furia, sacadísima contra Coti, Joel y Cata: «Que olor a mier** que hay acá»

El ingreso que más le molestó a Juliana «Furia» Scaglione fue el de Catalina Gorostidi, quien fue su gran amiga hasta que ingresó Walter «Alfa» Santiago y derrumbó su amistad.

“Vienen a molestar. Nos quieren sacar afuera. Pobre, se copió de todo. Decir ‘cariño’ y ‘caracol’, es mío. Está haciendo un programa de televisión con todo lo mío” le dijo a los «hermanitos» cuando vio entrar a Cata.

“Chau, Cata. Servís solo para una noche. De todas, es la que se subió al pony más grande. Mirá que son todas hermosas, yo no seré linda, pero no estoy podrida por dentro. Yo me como la de que soy un cachivache, pero qué vergüenza» continuó su descargo Juliana.

«Anda a tu casa, anda Catalina. Sos una mentira, me re cagaste, forr*» le gritó. «Mira eso, olor a cul*. Pero que olor a mierd*, perdón pero lo tenía que decir» dijo Scaglione cuando vio a Gorostidi abrazando a Coti Romero.

Luego, continuó con los repudiables dichos: “No se te va a dar. No tenés guita, no te alcanza… Ni porque te coj*s a alguien de producción se te va a dar. Y cerrá bien la puerta crota, que me la paso limpiando como una negra de mierd*”.

El comentario de Furia sobre el cuerpo de Coti que indignó y los fuertes insultos hacia Joel

“A esta la echaron de su Gran Hermano y la metieron acá para darle laburo a la pobre de mierd* esa” expresó Juliana cuando la vio a Constanza Romero.

«¿Qué le pasó, boludo? La veo muy morrudita” opinó Furia sobre el cuerpo de Coti, algo que recibió un fuerte repudio en las redes. Luego, Emmanuel sugirió gritarle algo. “Pero ¿qué le vamos a gritar? Pobre chica, si no entiende nada” contestó Furia.

Sin embargo, quien se llevó la mayor cantidad de Insultos fue Joel Ojeda, a quien le gritaron de todo. “¡Falso, falso!” exclamó Emmanuel. “¡Hijo de put*! ¡Soret*! Vizcachero de mierd*, soret* soret*de mierd* vizcachero del ort*¡Gil! ¡No tenés grupo, no te quiere nadie, a tu casa ramero!” le gritó Juliana al ex tripulante de cabina.