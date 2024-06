¿Peligra la continuidad de Furia en Gran Hermano?: el video y la fuerte advertencia

Nuevamente Furia está en el centro de la polémica en Gran Hermano, el reality de Telefe. En las últimas horas se generó un fuerte debate en torno a si la participante debe ser expulsada del juego. Es que la jugadora volvió a insultar y la producción le hizo una fuerte advertencia.

LE PIDIERON A FURIA QUE NO DIGA MALAS PALABRAS pic.twitter.com/KMI4qBzVkr — feli (@nom0leste) June 6, 2024

En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un video en el que Furia le contó a sus compañeros que la producción de Gran Hermano le hizo una fuerte advertencia. «Es un montón lo que me están pidiendo, que no diga malas palabras«, se le escucha decir a Furia en una habitación a Nicolás y Emmanuel.

En ese momento, mientras Furia evidenciaba su enojo contra la producción del reality, las cámaras enfocaron a Virginia para que no se siguiera escuchando la queja de Juliana.

Furia de Gran Hermano: «No me voy a callar»

Tiempo después, en una charla con Bautista, Furia se mostró muy enojada por las advertencias de la producción de Gran Hermano. «Me rompe las bolas esa parte de la producción que me está diciendo que yo soy una mierd.. Y yo no soy una mier..», lanzó Juliana en el jardín de la casa.

«No me voy a callar. Y si por eso me como un tercer puesto, listo, me lo como bolu.., pero yo sé que soy primera, porque yo jugué zarpado«, confió la doble de riesgo.