¡Insólito! Wanda Nara perdió su vuelo y tuvo que viajar en turista: “El peor vuelo de tu vida”

Wanda Nara vivió un divertido momento en el aeropuerto de Roma. La mujer de Mauro Icardi, acostumbrada a viajar en aviones privados o ejecutivos, perdió su vuelo y se vio obligada a comprar un pasaje en clase turista para volver a su casa. Para aliviar la situación, decidió compartir su experiencia en su cuenta de TikTok.

💎 La conductora perdió un vuelo y debió comprar otro ticket para volver a su casa, tras una espera de siete horas en el aeropuerto y aprovechó para hacer compras. Entre risas, lanzó: “Sacamos este vuelo entre medio de personas”. pic.twitter.com/BCfhxOI6YF — Big Radio (@BigRadiok) May 20, 2024

“Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las ocho de la mañana y hay un señor resfriado”, empieza el video de dos minutos.

“Encima yo estoy en medio. ¿Cómo se dice cuando tienes miedo a enfermarte de cualquier cosa? Sacamos este vuelo en medio de personas y a último momento. La chica me dijo: ‘¿Estás seguro de lo que quieres? El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida’. Estamos desde las ocho de la mañana en el aeropuerto», se lamentó la mediática,

«Lo más lindo es que pasamos siete horas acá de un viaje de dos. O sea, estuve siete horas y ahora voy a volar dos. No tiene sentido”, relató.

Sin embargo, Wanda intento verle el lado positivo a su estadía en el aeropuerto y se divirtió junto a su amigo y estilista, Kenny Palacios: “Reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton, nos invitaron a un montón de eventos. La gente no podía creer la cantidad de tiempo que le dediqué a cada negocio. Hablé con todos los vendedores. Fui hoy la más simpática”, dice.

“Siempre estoy apurada en un aeropuerto. Siempre digo: ‘Dámelo así, no me des caja. Lo meto así en la bolsa’. Ahora tengo caja, regalito, cafecito y todo lo que me ofrecen”, siguió relatando mientras intenta mostrar sus compras.

“Voy a hacer un unboxing de lo que me compré, de lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma», comenta mientras muestra una bolsa de la reconocida marca Bvlgari, que contenía un reloj valorado en más de diez mil euros.

Indignado: Tomás Dente apuntó contra Wanda Nara por quejarse de viajar en clase turista

“Para Wanda viajar entre personas, ya sea en un avión clase económica, en un bondi colgada del caño, en un subte, simboliza ‘el peor viaje de su vida’ porque ella merienda un cafecito mientras compra carteras en Louis Vuitton”, comenzó el conductor de El impertinente (Net TV).

“Que haya 17 millones de tipos que sigan esta piba que prodiga este tipo de mensajes, la verdad que a mí me sorprendió un montón, habla de nosotros como sociedad. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué es lo que consume la gente?”, agregó, antes de recordar los orígenes humildes de la conductora de MasterChef y ahora también de Bake off.

“Yo me acuerdo que iba a hacer notas a la puerta de la casa ahí en Munro. Era una casa ‘matada’ con el alambre absolutamente oxidado, con el parque y las plantas todas secas, una casa que prácticamente se caía abajo y estamos hablando de hace 20 años”, recordó.

“Esta pibita se olvidó de dónde viene y eso habla de ella. El problema no es ella, sino la manga de estúpidos de 17 millones de estúpidos que le dan ‘follow’ y ‘like’ y que le encumbran permitiéndole a ella darse el lujo de dispensar este mensaje”, reflexionó Dente.

“Me parece execrable escuchar una persona decir que el peor viaje de su vida se da cuando lo hace en clase económica entre la gente. Sí, la misma gente que te da ‘like’ y que te posiciona y te levanta en redes sociales”, cerró el conductor, sobre la actitud de Wanda Nara.