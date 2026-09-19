Telefe cambia su prime time tras el final de Gran Hermano: cómo queda la programación hasta la llegada de Wanda Nara

El final de Gran Hermano Generación Dorada obligó a Telefe a reorganizar sus noches. Mientras espera el estreno de MasterChef Celebrity con Wanda Nara, el canal reforzará dos de sus programas y también habrá modificaciones durante la tarde.

El final de Gran Hermano Generación Dorada dejó un espacio importante por cubrir en la programación de Telefe. Después de siete meses al aire y con Solange Abraham como ganadora, el canal comenzó a reorganizar su grilla para atravesar los próximos días hasta el desembarco de su siguiente gran apuesta.

El elegido para tomar definitivamente la posta será MasterChef Celebrity, que regresará con Wanda Nara al frente. Sin embargo, todavía falta más de una semana para el estreno y Telefe decidió realizar varios movimientos para mantener fortalecido su prime time.

Así, Popstars y Pasapalabra ganarán espacio en las noches, mientras que también habrá modificaciones en la programación de la tarde.

Cómo queda el prime time de Telefe después de Gran Hermano

El principal cambio llegará con Popstars, el reality musical conducido por Nicolás Vázquez.

El programa atraviesa una etapa decisiva en la búsqueda de las integrantes de la nueva banda y se emitirá de lunes a jueves a las 21.30. Además, sumará una edición los domingos a las 21.15.

Al terminar Popstars, será el turno de Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, que tendrá emisiones diarias durante este período.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, este esquema funcionará hasta el lunes 28 de septiembre, cuando Telefe vuelva a modificar su prime time para estrenar MasterChef Celebrity.

De esta manera, el canal apostará durante los próximos días por dos formatos de entretenimiento ya instalados antes de poner en marcha su próximo reality fuerte.

Cuándo vuelve Wanda Nara a Telefe con MasterChef Celebrity

La espera terminará el lunes 28 de septiembre a las 22.15, cuando Wanda Nara vuelva a la conducción de MasterChef Celebrity.

La nueva temporada tendrá 24 famosos dispuestos a enfrentarse a los desafíos de las cocinas y llegará con una modificación importante en el jurado.

Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus lugares, mientras que Maru Botana se incorporará en reemplazo de Donato de Santis. La fecha y el horario del estreno también fueron confirmados oficialmente por Telefe.

Entre los participantes estarán Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Juli Poggio, Lizy Tagliani, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Mike Amigorena y Karina Mazzocco, entre otras figuras.

Telefe también cambia su programación de la tarde

El cierre de Gran Hermano no impactará únicamente sobre las noches. Espiando la casa, el ciclo dedicado a seguir durante la tarde lo que sucedía dentro del reality, también salió de la programación.

Ese espacio será absorbido por los programas que Telefe ya tiene al aire.

Cortá por Lozano se extenderá desde las 14.30 hasta las 17. Después llegará Bahar, hasta las 17.45, y a continuación será el turno de Avenida Brasil.

Qué prepara Telefe para después de MasterChef Celebrity

El canal también tiene otros formatos en preparación para los próximos meses.

Entre ellos aparece una versión infantil de MasterChef, que tendrá a Verónica Lozano como conductora y se emitirá una vez por semana, aunque todavía no cuenta con fecha oficial de estreno.

Además, Telefe ya abrió la convocatoria para una nueva temporada de Minuto para ganar, que volverá a tener a Marley al frente.

Por ahora, el objetivo inmediato será atravesar la transición que dejó Gran Hermano. Popstars y Pasapalabra tendrán más protagonismo durante los próximos días y, desde el 28 de septiembre, Wanda Nara volverá a ocupar uno de los lugares centrales del prime time de Telefe.