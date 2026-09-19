Juana Viale reemplaza a Mirtha Legrand tras su nueva internación: quiénes son los invitados del fin de semana

La conductora volverá a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado 19 de septiembre, mientras su abuela permanece internada. El domingo continuará con Almorzando con Juana. Quiénes estarán en las dos mesazas de El Trece.

Juana Viale volverá a ocupar el lugar de Mirtha Legrand este sábado 19 de septiembre en La Noche de Mirtha. La decisión se produce mientras la histórica conductora de televisión permanece nuevamente internada en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó con un cuadro compatible con una neumopatía.

La ausencia de Mirtha ya estaba prevista mientras continuaba con su recuperación, por lo que su nieta había sido elegida nuevamente para hacerse cargo de la tradicional mesaza. La producción confirmó además quiénes serán los invitados tanto del sábado como del domingo.

De esta manera, Juana Viale tendrá un fin de semana por partida doble en El Trece: primero reemplazará a su abuela y luego conducirá, como es habitual, Almorzando con Juana.

Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 19 de septiembre

Este sábado, desde las 21.30, Juana Viale estará al frente de La Noche de Mirtha. La mesa combinará figuras de la política, el periodismo y el espectáculo.

Los invitados confirmados son:

Martín Menem , presidente de la Cámara de Diputados.

, presidente de la Cámara de Diputados. Jésica Bossi , periodista y conductora.

, periodista y conductora. Guillermo Pfening , actor que recientemente estrenó Romeo y Ofelia.

, actor que recientemente estrenó Romeo y Ofelia. Juana Repetto , actriz e influencer.

, actriz e influencer. Álvaro “Waldo” Navia, actor y humorista.

La presencia de Menem le dará a la emisión un componente político, mientras que el resto de la mesa estará atravesado principalmente por la actualidad del espectáculo y los proyectos profesionales de los invitados.

Almorzando con Juana: los invitados del domingo 20 de septiembre

Después de reemplazar a su abuela el sábado, Juana Viale regresará a la pantalla el domingo 20 de septiembre desde las 13.45 para conducir una nueva edición de Almorzando con Juana.

En esta oportunidad estarán:

Leonor Benedetto , una de las actrices de mayor trayectoria de la televisión y el teatro argentino.

, una de las actrices de mayor trayectoria de la televisión y el teatro argentino. Franco Masini , actor y músico, actualmente protagonista de la obra Dribbling.

, actor y músico, actualmente protagonista de la obra Dribbling. Jorge “Carna” Crivelli , actor y productor.

, actor y productor. Rochi Hernández , actriz y cantante.

, actriz y cantante. Valentín Galdón Ritvo, cocinero y creador de Chef Sale.

Así, Juana Viale volverá a asumir durante todo el fin de semana un rol central en la programación de El Trece, mientras la atención continúa puesta en la evolución de la salud de Mirtha Legrand y en los próximos partes médicos.