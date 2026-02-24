Javier Calamaro quedó involucrado en una causa por presuntas estafas inmobiliarias

El músico quedó en el centro de una causa judicial vinculada al emprendimiento Chacras del Universo, en Capilla del Monte. Más de cien personas se habrían presentado como damnificadas. El artista negó cualquier responsabilidad y anunció acciones legales.

El nombre de Javier Calamaro comenzó a circular en las últimas horas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la venta de terrenos en la provincia de Córdoba. La causa está relacionada con el emprendimiento inmobiliario Chacras del Universo, ubicado en la zona de Capilla del Monte, y, según trascendió en medios nacionales, ya habría más de un centenar de personas que se presentaron ante la Justicia como damnificadas.

Javier Calamaro habló luego de las denuncias por Chacras del Universo

De acuerdo con los testimonios difundidos, los compradores aseguran haber adquirido lotes dentro de un proyecto que se promocionaba como barrio privado en las sierras cordobesas. Sin embargo, con el paso del tiempo, sostienen que no pudieron escriturar ni tomar posesión legal de los terrenos. En algunos casos, incluso, denunciaron que las parcelas habrían sido comercializadas en más de una oportunidad.

La polémica tomó mayor visibilidad luego de que una mujer se presentara en televisión y señalara directamente al músico. Tras la repercusión mediática, Calamaro utilizó sus redes sociales para realizar un descargo público.

“El día de ayer fue publicada por muchos medios una supuesta noticia donde se me menciona en medio de falsedades tendenciosas”, escribió el artista.

En su explicación, señaló que en 2012 compró los derechos posesorios de un terreno a una persona que luego falleció. Según su versión, tiempo después el hijo de ese propietario habría usurpado el predio y vendido lotes mencionando su nombre. Además, fue categórico al desvincularse de las operaciones denunciadas: “Aclaro que no conozco a esta mujer, jamás recibí dinero por la venta de ningún lote, no suscribí ningún boleto de compraventa ni escritura”.

El músico afirmó que la situación lo perjudica de manera directa y confirmó que iniciará acciones judiciales junto a su abogado para esclarecer lo ocurrido y defender su nombre.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación en la Justicia cordobesa, donde deberán determinarse las responsabilidades correspondientes en torno al emprendimiento y las denuncias presentadas.