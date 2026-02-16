Quién es Quique Felman: el periodista de TyC Sports en medio de un escándalo de apuestas

Para el público futbolero, Enrique “Quique” Felman es mucho más que un periodista; es una pieza estable del paisaje televisivo argentino. Con décadas en la pantalla de TyC Sports, Felman logró lo que pocos: que su voz y su estilo amigable fueran su marca registrada.

Sin embargo, ese mismo capital de confianza y su agenda de contactos de «primer nivel» son los que hoy colocan a Quique Felman en una situación delicada, señalado como el presunto nexo entre figuras del deporte y una oscura trama de apuestas en Las Vegas.

Quién es Quique Felman: el «dueño» de los vestuarios y la voz de TyC Sports

Felman consolidó su carrera como uno de los movileros estrella de TyC Sports. Su especialidad siempre fue el campo de juego: ese lugar donde se ganan los partidos y se consiguen las declaraciones más calientes.

Estilo único : conocido por su tono histriónico y su capacidad para entablar diálogos relajados con jugadores y técnicos, se convirtió en un personaje querido tanto por sus colegas como por los protagonistas del fútbol.

: conocido por su tono histriónico y su capacidad para entablar diálogos relajados con jugadores y técnicos, se convirtió en un personaje querido tanto por sus colegas como por los protagonistas del fútbol. Presencia estable: actualmente se desempeña como movilero principal en el noticiero de la señal deportiva, cubriendo el día a día de los clubes más grandes de la Argentina.

Quién es Quique Felman: una agenda de contactos que vale oro

Lo que hoy la justicia norteamericana investiga como una «red de reclutamiento», para el mundo del periodismo era simplemente la enorme capacidad de «networking» de Quique. A lo largo de los años, Felman tejió vínculos de amistad con exintegrantes del Seleccionado Argentino y figuras de la Liga Profesional.

Esa cercanía fue la que supuestamente lo llevó a ser contratado como «promotor» para el casino Resorts World Las Vegas. Su rol era sencillo en los papeles: invitar a famosos a vivir experiencias «VIP» con todo pago.

Sin embargo, detrás de los hoteles de lujo y las mesas de juego, se escondía una maniobra de cheques sin fondo y lavado de activos que Felman asegura desconocer, alegando haber sido «una víctima de la ambición ajena«.

Quién es Quique Felman: el viaje de 15 que terminó en arresto

A pesar de su alta exposición mediática, Quique siempre mantuvo un perfil familiar sólido. De hecho, su detención en el Aeropuerto de Miami el pasado 1 de febrero 2026 se produjo en un contexto puramente afectivo: viajaba junto a su esposa, su hija y un grupo de amigas de la adolescente para celebrar un crucero de 15 años.

«Hacemos todo por los hijos«, declaró recientemente al recuperar la libertad. Ese contraste entre el padre que cumple el sueño de su hija y el hombre que aparece en los registros policiales de Miami-Dade como «Fugitive Warrant» es lo que más ha impactado en la opinión pública.

Quién es Quique Felman: el desafío de limpiar su nombre

Tras 13 días detenido en el centro Metro West y el pago de una fianza millonaria, Felman regresó a la Argentina con un objetivo claro: salvaguardar su trayectoria.

Con el apoyo incondicional de su familia y la mirada expectante de sus compañeros de canal, el periodista busca demostrar que su único pecado fue la ingenuidad en un mundo —el de los casinos y los promotores internacionales— que se rige por reglas mucho más duras que las de un campo de juego.