Liberación de Quique Felman en Miami: detalles de la trama de cheques y el escándalo en el casino

Lo que comenzó como un viaje familiar para celebrar los 15 años de su hija terminó en una pesadilla legal de 13 días de encierro. Enrique “Quique” Felman fue detenido el pasado 1 de febrero 2026 en el Aeropuerto Internacional de Miami bajo cargos graves de fraude y robo, vinculados a una supuesta maniobra financiera en el estado de Nevada.

Tras alcanzar un acuerdo económico con la justicia norteamericana, el comunicador rompió el silencio antes de su regreso a la Argentina: “Soy inocente, fui víctima de un engaño”, aseguró, mientras la causa sigue develando una red que involucra a figuras del fútbol y «promotores» bajo la lupa.

Liberaron a Quique Felman en Miami: la ruta del millón de dólares y los «cheques» de la discordia

La acusación formal contra Felman, radicada en el Tribunal de Justicia de Nevada (Caso 26-CR-003273), es contundente. El periodista enfrenta dos cargos de categoría “Felony” (delito grave):

Emisión de cheques con intención de defraudar : por valores superiores a los 1.200 dólares.

: por valores superiores a los 1.200 dólares. Robo (Theft): por una cifra que superaría los 100.000 dólares.

La investigación sugiere que la maniobra consistía en captar «clientes VIP» (famosos y exfutbolistas de renombre) para jugar en el exclusivo Resorts World Las Vegas. Los reclutadores recibían presuntas comisiones —se habla de una transferencia de un millón de dólares bajo sospecha— mientras los invitados apostaban con créditos otorgados por el casino que luego no habrían sido cubiertos.

Liberaron a Quique Felman en Miami: quién es el hombre señalado como el «cerebro» de la operación

En el centro de la escena aparece un nombre clave: el de un argentino señalado como el promotor que servía de nexo con el casino de Nevada. Según la defensa de Felman, fue este empresario quien lo contrató para utilizar sus contactos en el mundo del deporte y convocar a exintegrantes del seleccionado argentino con la promesa de viajes «all inclusive».

El entorno de Felman sostiene que el periodista quedó «pegado» a una deuda millonaria que el empresario mantenía con el casino. Al ser interrogado por las autoridades de EE. UU., el promotor habría mencionado a Felman y a otros argentinos para desviar la responsabilidad, lo que activó la orden de captura internacional (Fugitive Warrant) que terminó con el arresto del periodista en Florida.

Liberaron a Quique Felman en Miami: «Bichos de dos patas» y reglas estrictas en el casino

La logística de los viajes a Las Vegas incluía reglas que hoy la justicia interpreta como indicios de lavado de activos. A los famosos invitados se les imponían condiciones inusuales:

Prohibición de dinero propio: debían jugar únicamente con fichas entregadas por la organización. Ley seca: no podían consumir alcohol mientras estaban en las mesas de juego. Cuentas personales: se los obligaba a abrir cuentas a su nombre para habilitar créditos que, en muchos casos, terminaban en deudas impagables.

Entre los nombres que sobrevolaron la causa aparecen figuras de talla internacional, aunque hasta el momento no hay imputaciones firmes contra los deportistas, quienes habrían actuado de buena fe como «invitados» a las presencias.

Liberaron a Quique Felman en Miami: el futuro de Felman y su regreso a TyC Sports

Tras pagar los 130 mil dólares de fianza (una reducción de la deuda original negociada por sus abogados), Felman tiene previsto retomar su labor periodística en Buenos Aires.

Sin embargo, la causa en Nevada permanece abierta y la audiencia fijada para este 17 de febrero será determinante para saber si el acuerdo económico cierra definitivamente el frente penal o si el periodista deberá seguir rindiendo cuentas ante la justicia federal estadounidense.