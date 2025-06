Así fue el cruce entre Cristina Kirchner y Alejandro Bercovich: «Él es de izquierda, yo soy peruca»

Cristina Kirchner volvió a generar un fuerte impacto televisivo, al presentarse en el programa Minuto Uno que conduce Gustavo Sylvestre en C5N. Allí confirmó su candidatura política y protagonizó un picante cruce con el periodista Alejandro Bercovich. El recorte de lo sucedido fue tendencia en redes sociales.

El picante cruce entre Cristina Kirchner y Alejandro Bercovich en C5N

“Él es de izquierda, y yo soy peruca. Toda la vida fui peronista”, dijo Cristina Kirchner, luego de la entrevista principal en C5N, cuando se disponía a dialogar brevemente con Pablo Duggan y Alejandro Bercovich en el cierre del programa.

El intercambio, si bien fue distendido, dejó en evidencia las diferencias ideológicas entre ambos. Sin embargo, Cristina se retiró con un ejemplar del libro del economista y periodista: “El país que quieren los dueños”, lo que abrió paso a una reflexión compartida sobre el poder económico.

“Yo siempre he hablado”, dijo Cristina, tras recibir el libro y destacó que los dueños de la Argentina «es un tema del que muy pocos hablan», a lo que Bercovich retrucó: “Del peronismo, pocos”. La expresidenta no dudó en responder: “Yo siempre he hablado. No se trata solo de hablar, sino que hay que ser gobierno para hacer las modificaciones necesarias”.

"Berco":

Por el encuentro de Alejandro Bercovich con Cristina Kirchner

El momento fue uno de los más comentados en redes, donde los usuarios celebraron el cruce entre referentes de distintos espacios, y que tuvo lugar en un contexto clave para el armado electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Cristina Kirchner confirmó que será candidata y dejó en claro que buscará “ordenar” el movimiento de cara a los comicios, marcando diferencias con el gobierno de Javier Milei. La entrevista con Sylvestre fue lo más visto de la TV argentina en el día, superando en rating incluso la última aparición pública del propio presidente.

