Se conoció el video | Así fue la dramática pelea de Flor Vigna en un reality chileno: «No me interesa…»

Flor Vigna fue convocada para el reality «Mundos Opuestos», que se graba en Perú, pero se emite en la televisión chilena. Lo que sorprendió fue que trascendió rápidamente que la bailarina había pasado un mal momento y había decidido irse del juego, a pesar de que le pagaban 5 mil dólares por semana.

En las últimas horas, salió al aire la escena de la pelea que protagonizó Flor Vigna y que derivó en su posterior renuncia al reality chileno «Mundos Opuestos». «¿Quién cree que se hace el o la buena onda, pero por dentro no soporta a nadie?», preguntaron y la consigna indicaba que había que rociar con un producto al elegido, que resultó ser Flor.

«Porque las argentinas cruzan la frontera buscando acá fama», dijo otro de sus compañeros, pero a ella le cayó muy mal el comentario: «Voy a aprovechar para decir algo. Como justamente no me interesa la fama a cualquier precio, ni la plata a cualquier precio, ni en este momento, ni renuncia. No me interesa ni la fama, ni la plata a cualquier precio. Obviamente, me interesa el reconocimiento, me interesa el poder…».

Actualmente, Vigna se encuentra en Argentina, pero está recluida porque por una cuestión contractual no puede mostrarse en ningún lado hasta que no se emita su participación en el programa, que aún no salió del todo.

Así fue como Flor Vigna renunció a Mundos Opuestos tras los comentarios de sus compañeros.

Se divorciaron Sabrina Rojas y Luciano Castro

Tras cuatro años de separación, Sabrina Rojas y Luciano Castro le pusieron punto final a su historia de amor. Los actores firmaron los papeles de divorcio tras una relación que duró 11 años y les dio dos hijos. La conductora contó la noticia en vivo por su programa «Pasó en América», sorprendiendo a sus compañeros.

“Yo estuve casada y me divorcié”, dijo la actriz. “¿Sí?”, le preguntó Tartu, su co-conductor, sin contener la risa. Y ella le respondió: “Salió el divorcio”. «¡Atención portales!«, exclamó él, en tono de broma. “Tenemos que hacer la fiesta de divorcio, Sabri”, le comentó la panelista Ailén Bechara.