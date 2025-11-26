Jésica Cirio: nuevo amor y un escándalo millonario que la vuelve al centro de la escena

La modelo Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que trascendiera que su pareja, Nicolás Trombino, enfrenta una grave situación legal por una millonaria deuda de expensas en el edificio donde reside. En las últimas horas, la influencer compartió en redes una recopilación de sus actividades recientes, justo después de reaparecer en los medios. Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, Cirio fue vista en una fiesta “a los besos” con su nuevo novio.

Nuevo amor, viejo problema: el novio de Jésica Cirio debe millones en expensas

El periodista Pampito, conductor de Puro Show (El Trece), reveló que Trombino vive en el exclusivo Chateau Puerto Madero, y que desde que ingresó al departamento “nunca pagó expensas”.

De esta forma, la deuda acumulada asciende a 34 millones de pesos, cifra a la que se suman intereses y gastos administrativos. “Los grupos administradores de estos megaedificios justo cambiaron. Entonces, él debe 21 millones a una administración y como 11 millones a la otra”, detalló el panelista.

El conflicto se agravó cuando la administración intentó localizar al propietario del departamento. “El Chateau Puerto Madero fue a buscar quién es el dueño porque alguien tiene que hacerse responsable de esta deuda. ¿Y qué descubrieron? Que el propietario está muerto”, sostuvo.

Ante esta situación irregular, los administradores avanzaron con una investigación formal. “El departamento está a nombre de una persona fallecida. Necesitan intimar a alguien. Lo próximo sería pedirle a Trombino que demuestre cómo vive ahí: si tiene contrato, con quién lo hizo, en qué condiciones. Incluso podrían prohibirle el ingreso al edificio si no regulariza su situación y no paga las expensas”, explicó.

Según trascendió en distintos medios, el romance entre Cirio y el empresario se filtró cuando testigos aseguraron haberla visto entrenando en el edificio de Trombino, lo que terminó de confirmar la relación.