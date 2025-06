Jessie J anunció que tiene cáncer de mama

Jessica Ellen Conish, más conocida como Jessie J, eligió su cuenta de Instagram para anunciar que se encuentra atravesando un difícil momento debido a su salud. La cantante británica confirmó que padece cáncer de mama.

“Voy a desaparecer por un tiempo»

La artista 37 años hará el show que tiene previsto este 15 de junio en el festival Summertime Ball, en Londres, pero será el último por un largo tiempo ya que luego se someterá a una cirugía de urgencia y volverá a los escenarios cuando esté totalmente recuperada.

“Antes de que saliera No Secrets me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la expresión ‘a tiempo’», contó en su video.

“Voy a desaparecer por un tiempo después del Summertime Ball para hacerme la cirugía y volveré con unos pechos enormes y más música. Necesito un abrazo”, cerró poniéndole humor a su mensaje y sacándole dramatismo a su situación.

Al lado del video, la cantante escribió: “No (más) secretos. ¿Y es demasiado pronto para hacer un remix llamado ‘Living my breast life’? Bromas aparte (sabés que es una de las maneras en que supero los momentos difíciles), estos dos últimos meses fueron increíbles, y tener esto a la par me ha dado una perspectiva increíble. Pero… tu chica necesita un abrazo. Además, no tengo pechos enormes… ¿O sí? No, no… Debo dejar de bromear”.