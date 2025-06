Preocupación por Oscar “el Negro” González Oro tras un mensaje en redes que encendió las alarmas

Oscar “el Negro” González Oro atraviesa un momento de alta exposición personal tras compartir en sus redes sociales un mensaje que generó preocupación entre colegas, allegados y seguidores. En medio de una interna familiar que ya había trascendido en los medios, el reconocido periodista publicó un texto con fuerte carga emocional y tono de despedida que despertó múltiples interpretaciones.

Durante la última emisión del programa A la Tarde, se abordó el tema a partir del testimonio de un notero que mantuvo una reciente conversación con González Oro. Según relató, durante la charla hablaron sobre política y otros temas cotidianos, y no advirtió señales de alarma. Sin embargo, reconoció su inquietud al leer la posterior publicación del conductor. “Me preocupé por esos posteos. En la charla que tuvimos lo sentí bien, pero el mensaje en redes fue inesperado y muy profundo”, expresó el periodista.

El mensaje que generó preocupación

La conductora Karina Mazzocco brindó contexto en el programa y expuso el contenido del posteo, que fue interpretado por muchos como una reflexión sobre la fugacidad de la vida y los vínculos afectivos.

“Abraza fuerte, porque el último abrazo no avisa; saca el tiempo, porque la última reunión familiar no avisa…”, comienza diciendo el texto compartido por González Oro.

El mensaje continúa con una serie de frases que aluden a la importancia de valorar el presente:

“Perdona rápido, porque la última discusión no avisa; ama sin medida, porque el último ‘te amo’ no avisa… Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer… ¡hazlo! Porque la última vez no avisa.”

La aclaración de el Negro» González Oro

Como ningún integrante se su familia había realizado declaraciones públicas y ante la gran repercusión que tuvieron sus dichos, fue el mismo Oscar «Negro» González Oro quien salió a aclarar que se encuentra bien de salud. En su cuenta de Instagram escribió: «Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro. Gracias»





A lo largo de su extensa trayectoria, Oscar González Oro ha compartido públicamente momentos personales de distinta índole. Esta vez, sus palabras alcanzaron una sensibilidad particular, y volvieron a ubicarlo en el centro de la escena mediática, aunque por motivos ajenos al ámbito profesional.