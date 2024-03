Jimena Barón cruzó a Daniel Osvaldo luego del dramático video: «Se alejó por decisión propia»

Jimena Barón reaccionó al video que publicó su expareja, Daniel Osvaldo, quien dijo que está “sufriendo adicciones” y que su vida se le está “yendo de las manos”. La Cobra publicó un descargo contundente en sus redes sociales.

“Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero del video de Instagram que vieron todos ustedes. Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto me genera. Tengo que ir a trabajar, que ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte”, dijo Jimena en su cuenta de Instagram.

“Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de él, siempre contó conmigo. Siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, agregó la artista.

“Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”, cerró la modelo.

La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo llegó a su fin en el 2015, luego del nacimiento de Morrison. En 2020 hubo un acercamiento entre ambos, sin embargo el vínculo nunca volvió a ser el mismo.

El descargo de Jimena Barón.

El dramático video de Daniel Osvaldo

«Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien«, así arrancó el video de Daniel Osvaldo, exjugador de Boca. Tras su separación de la periodista Daniela Ballester, el cantante decidió abrir su corazón y pedir ayuda pública ante los problemas de salud mental.

El exgoleador de la selección italiana publicó un video de casi 10 minutos en el que hizo una extensa explicación de la situación que está atravesando.

«No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos», relató.