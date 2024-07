Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo con entradas para la Copa América

Jimena Barón se caracteriza por su presencia en redes sociales y compartir cada momento con sus fanáticos. Ayer, la cantante subió un emotivo video junto a su hijo Momo, donde lo sorprendió con entradas para la final de la Copa América en Miami.

La cantante comenzó la filmación en la cocina de su casa junto a su hijo de 10 años, con la excusa de grabarse comiendo unas “lentejas que les mandaron de canje”: “Le inventé un canje de lentejas (que es verdad que nos las mandaron de regalo) y le di el regalo que tanto quería darle”, escribió junto al video.

Jimena se emocionó al darle la noticia a Momo

Mientras comían y charlaban, Jimena le consultó a Momo donde iba a ver la final Argentina-Colombia. Ante la respuesta de que lo quería ver en la casa de su amigo, la cantante le preguntó si podía sumarse: “¿Y yo puedo verlo con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”.

Momo asintió con seguridad y ella le preguntó: “¿En lo de Dante o en Miami?”, y tras una risa burlona del niño, Jimena no contuvo la emoción y rompió en llanto. Ante la extraña situación, Momo le preguntó si estaba bien: “Es que había sacado los pasajes y no tenía entradas, y me consiguieron dos para llevarte”, le confesó.

En medio del llanto, la actriz le reveló a su hijo lo nerviosa que estaba por la sorpresa. Él se limitó a preguntarle cuando viajaban y si ese día tenía que asistir a clases. El emotivo video acumuló un aproximado de 252 mil likes e hizo emocionar a más de uno.