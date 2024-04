El descargo de Jimena Barón tras su participación en Olga: “No puedo remar cuando leo cosas violentas”

Jimena Barón se sumó a la mesa de OLGA y participará, durante una semana, en el programa ‘Soñe que volaba’ conducido por el humorista Migue Granados. El miércoles pasado, la cantante se volvió viral por su participación el streaming al mostrarse incómoda durante el homenaje a ‘Los redondos’, la popular banda de rock.

Jimena fue sincera desde el comienzo y aclaró no conocer mucho a la banda. Entre bromas e incomodidad confesó escuchar solo música como la de su colega, Emilia Mernes: “¡Aguante Emilia!”, dijo en medio de la mesa. Luego, al ver quejas en las redes sobre su presencia durante el homenaje, le respondió a los haters: “Estoy aprendiendo. No voy a fingir un fanatismo ni en pedo”

Después, durante la trasmisión, la actriz realizó un fuerte descargo tras las críticas que enfrentó y justificó su actuar: “Si en algún momento se me apagó en el medio del programa es porque acá hay un chat… y yo estoy en un momento de mi vida desde la pandemia, donde estuve en un pozo en el que posta no la pasé bien, que tengo cero tolerancia con la violencia y la agresión. Intenté hacer un chiste con Emilia, que la amo. Entiendo la leyenda que son los Redondos, no soy pelotuda. No los consumo y por eso preferí callarme, fijarme cómo encajar”, siguió.

Ante la respuesta del humorista, Jimena volvió a contar cuáles son sus límites: “La única con la que no la puedo remar es cuando leo cosas violentas. Quiero explicar que acá en la pantalla me dicen barbaridades, que es parte de un formato que yo no lo hago, vine una semana con la mejor de las ondas. No tengo el cuero, no me la fumo”, sostuvo.

La reacción en redes sociales

El descargo de Jimena Barón no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios continuaron debatiendo sobre su intervención en Olga. Algunos apoyaron su postura y defendieron su derecho a expresarse libremente, mientras que otros mantuvieron su postura crítica hacia la cantante.

Esta polémica ha generado un intenso debate en torno a la libertad de expresión y los límites del respeto en los medios de comunicación. Sin duda, Jimena Barón ha dejado claro que no tiene miedo a enfrentar las críticas y a defender sus opiniones.