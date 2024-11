Jimena Campisi, furiosa con Tomás Costantini: “¿Por qué sos así de asqueroso?”

Jimena Campisi y Tomás Costantini tuvieron un hijo hace 12 años, pero nunca lo educaron en conjunto ya que la modelo y el empresario se separaron cuando ella estaba embarazada.

Hace pocas semanas, Jimena contó públicamente que su ex no se hace cargo de la cuota alimentaria, que le manda dinero que solo le alcanza para pagar las expensas del departamento que le regaló el abuelo (el empresario Eduardo Costantini) al nene.

La palabra de Tomás Constantini

Tomás se encuentra viviendo en Miami y aceptó hablar desde esa ciudad con Pamela David para Desayuno Americano. “Tengo que proteger a mi hijo de las realidades de la vida. Venimos con la misma disputa hace muchos años. Lo que digo es que yo estoy totalmente positivo, viviendo lo mejor que puedo para que él esté bien, para poder revincularme con mi hijo de vuelta porque no lo veo hace un montón de años”, aseguró Tomás.

El empresario no ve a Milo hace dos años y medio y quiere reencontrarse con él: “Estoy en eso ahora, por eso hay una psicóloga en el medio que me está ayudando para que pueda revincularme con él. También está jodiendo con lo económico”.

“¿Le das todo lo que le corresponde?”, le preguntó Pamela David y él respondió: “Y un poco más también”.

El enojo de Jimena Campisi al escuchar las declaraciones de Tomás

En el estudio de Desayuno Americano se encontraba Jimena Campisi, que enfureció al escuchar la entrevista a Costantini: “Me produce tanta bronca. Tanta. ¿Tiene todo y más? No, no, es un caradura. Igual está todo demostrado en la Justicia. Es verdad que me puso un bozal legal. Por eso una vez más es violento. Porque me ponés un bozal a mí y salís a decir que yo miento”.

“¿Y por qué me tengo que callar? ¿Y por qué la Justicia le da lugar? Hoy pide que mandarme un bozal y al otro día me callan. Me da hasta bronca porque son muchos años. Entonces voy a decir, ¿por qué tan violento?, ¿por qué sos así, asqueroso? Porque es eso lo que me produce. Porque miente, porque si querés ver a tu hijo, velo. Es un mentiroso porque jamás se lo prohibí. Y eso es lo que me da mucha bronca. Es más, que muestre un mensaje pidiendo por él. Que lo muestre. No, no, no tiene. No tiene, no tiene con qué”, agregó Campisi.

“Es el día hoy que me pongo mal porque es un sufrimiento de años. Y no es solamente cuota alimentaria. Sino es el sufrimiento que daña a mi hijo. No quiero hablar más porque tengo el bozal, pero no me interesa. O sea, sí voy a contestar y voy a responder a las mentiras que dice. Porque son mentiras. Porque es un psicópata. Porque eso es de psicópata mentir de la forma que lo hace. De todas maneras, mi hijo está mega cuidado y lo va a estar toda la vida. Toda la vida es feliz. Tenemos una familia increíble. Y si no quiere pagar la cuota, que no la pague. Hoy en día la Justicia, espero que se haga Justicia alguna vez. Porque hay millones de madres atrás”, siguió.

“Millones de madres que pasan por lo mismo. Y capaz tienen un hombre que no paga la cuota alimentaria. Y este puede pagar la cuota alimentaria. Entonces estoy enojada, estoy con bronca y ya está, no quiero pedir más nada. Que la Justicia decida que diga lo que le pasa de cuota y mientras tanto somos felices con mi familia. Mi marido nunca en la vida se metió, me apoya, y lo cuida y hace el rol que él no está haciendo. Entonces no tengo más nada para decir. Este es el último día que hablo y se lo juro. Porque ya es enojo”, cerró la modelo, enfurecida.