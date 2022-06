Reapareció Jimena Campisi e hizo una grave denuncia contra su ex Tomás Costantini

La maragata Jimena Campisi reapareció en los medios de comunicación, en medio de su romance con el intendente bonaerense Cristian Cardozo. Durante esa aparición, la modelo contó cómo es la relación de su hijo Milo con su papá, Tomás Costantini.

Cabe recordar que Jimena se separó del hijo de Eduardo hace casi una década, incluso en medio del embarazo de ella. Por ese motivo, ahora Costantini no estaría haciéndose cargo del niño, a quien no ve desde hace dos años.

«Él desapareció, y todo sigue en la Justicia. Todo encarpetado, es una cosa de nunca acabar. Desapareció por un caso puntual y tampoco sé el motivo por el que desapareció. Todo lo contrario, tendría que haber colaborado en todo lo que pasó», relató Campisi en diálogo con «Socios del Espectáculo» de El Trece.

Todo apuntaría a una denuncia que presentó la joven en contra de alguien del entorno de su expareja, por un grave hecho del que prefirió que no se conocieran los detalles.

«Surgieron miles de cosas, no solamente que no se hace cargo de mi hijo. La familia no lo puede controlar y siempre es el nene chiquito, porque él es el más chico de la familia y siempre lo tienen ahí. Ya tiene como cuarenta años», relató Jimena.

Tomás Costantini, por su parte, rehízo su vida después del escandaloso noviazgo. De hecho, él se casó con Micaela Dalla Líbera, hija del reconocido futbolista, con quien tuvo tres hijos en el transcurso de los últimos tres años.