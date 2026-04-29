Horóscopo chino de hoy: Ludovica Squirru revela el signo más favorecido este miércoles 29

El horóscopo chino vuelve a captar la atención con las predicciones diarias inspiradas en la mirada de Ludovica Squirru. Para este miércoles 29, la energía dominante trae movimientos internos, oportunidades de crecimiento y un llamado a actuar con inteligencia emocional.

Energía del día: Agua yin y decisiones clave

La jornada está regida por la energía de Agua yin, asociada a la introspección, la sensibilidad y la adaptación. Es un momento ideal para pensar antes de actuar, pero también para dar pasos firmes en decisiones que venías postergando.

El Ki del día es 4, lo que refuerza la necesidad de comunicación, planificación y conexión con otros.

El signo más favorecido hoy

El gran protagonista es el Gallo, que contará con una energía especial para destacarse, ordenar su vida y avanzar en temas pendientes. Es un día propicio para cerrar acuerdos, tomar la iniciativa y confiar en su intuición.

Compatibilidades y choques energéticos

En cuanto a los vínculos, este miércoles presenta afinidades con los signos de Rata, Búfalo, Dragón, Serpiente, Caballo, Mono, Gallo y Perro, lo que favorece encuentros, alianzas y trabajo en equipo.

Por otro lado, el signo que puede sentir cierta tensión es el Conejo, que deberá evitar conflictos innecesarios y actuar con mayor cautela.

Consejo del día: avanzar con intención

El mensaje central de la jornada invita a comprometerse con lo que realmente importa. Es un buen momento para orar, decretar, concebir ideas, viajar, cimentar proyectos e incluso abrir nuevas puertas.

Sin embargo, la recomendación es clara: evitar casamientos o inauguraciones, ya que la energía no acompaña decisiones tan definitivas.

En síntesis, un día para avanzar, pero con conciencia y conexión interna.