Joaquín Martínez, el talento de Neuquén que emocionó en La Voz Argentina y eligió a La Sole

Joaquín Martínez, un joven cantante oriundo de Zapala, Neuquén, se convirtió en el gran protagonista de la noche en La Voz Argentina. Con una interpretación sentida de Amapola, logró que tres de los coaches se dieran vuelta y cosechó elogios por su autenticidad y carisma.

Así fue la presentación de Joaco Martínez en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! giraron sus sillas desde los primeros compases, mientras que Lali Espósito lo hizo sobre el final, conmovida por la entrega del joven neuquino. Al terminar, los coaches no dudaron en acercarse al escenario para abrazarlo.

Joaquín Martínez Urrutia, de Zapala, Neuquén, enfrentó el desafío de crecer desde el interior 🎤 llegó a Buenos Aires en 2023 y su talento no pasó desapercibido 🌟 meses después lo convocaron para tocar en su tierra natal



“Fue un oasis”, dijo Lali, y agregó: “Te vamos a halagar hasta el fin de los tiempos”. Ale Sergi, por su parte, lo definió como un artista que canta “desde el corazón” y le aseguró: “Sos alucinante, transmitís muchísimo. Podés cantar lo que quieras, esa es la sensación que nos das”.

Joaquín, que estudió en el IUPA de General Roca y lleva el folclore en la sangre, explicó: “Hice folclore toda mi vida por mi familia. Mis raíces son muy fuertes, y por eso elijo a la Sole”.

Así, el joven zapalino se sumó al team de Soledad Pastorutti, consolidándose como una de las grandes promesas de esta edición.

¿Quién es Joaco Martínez, el joven de Neuquén que entró a La Voz Argentina?

Joaco es un zapalino que lleva la música en la sangre. Porque mientras crecía escuchaba a su papá, también a su mamá, y ni que hablar de sus tíos. En los encuentros familiares nunca faltó una guitarra, ni una melodía de folclore. Todo era absorbido por Joaquín, que a los 18 compuso su primera canción y desde ese momento su vida fue un total despliegue.

Sus canciones nacen en la guitarra y su voz. “Hago canciones. No se encasillarme en un género, pero los tintes del folclore siempre están presentes”, detalla Joaquín que tiene a Jorge Drexler como máximo referente, artista con el cual compartió una canción.

No se da para todos los artistas tener la posibilidad de compartir una canción con sus máximos referentes o incluso, abrir los shows, como sucedió con Adrián Berra. “abrí su show en Roca y estoy siempre expectante para colaborar con él.

Como si fuese poco, Catriel – el baterista de Divididos– lo hizo parte del show de la aplanadora del rock en Neuquén.

Fue el ganador de IUPA CANTA y ahora es un agradecido de la Universidad Pública

Joaquin logró manifestar su inspiración con su primera canción a los 18. En ese momento compuso “El Ocaso”, tema que se llevó todas las menciones en el certamen.

Ese hecho fue un impulso que lo llevó a salir de Zapala y terminar en General Roca estudiando la licenciatura, un lugar que para él no es solo un espacio de formación en lo musical, sino también desde lo humano. “Profesores como Gastón Cinquegrani, Daniel Sánchez, Jesús Fernández, me inspiran mucho. Tener a profesores que tengan la vocación de enseñar han aportado un montón a mi lado creativo, porque antes no tenía tantos conocimientos”.