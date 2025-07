La Voz Argentina: Es el posible ganador según Soledad Pastorutti y se fue al team de Lali Espósito 

El comienzo de La Voz Argentina en Telefe vuelve a poner en la televisión a las mejores voces del país. Diversos artistas de distintas provincias del país llegan al escenario al estudio con el sueño de ser la próxima voz.

Este martes 1 de julio 2025, Jaime Muñoz Cantos, un talentoso cantante de 18 años oriundo de San Juan, soprendió a los cuatro coaches con su cálida interpretación de “Desencuentro” de Aníbal Troilo. Su actuación fue tan impactante que las sillas de Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda! se giraron, disputándose al joven.

Luego de los elogios del jurado, Jaime eligió sumarse al equipo de Lali Espósito y esta decisión no pasó desapercibida. Soledad Pastorutti, impresionada, no dudó en afirmar: “Te llevaste al posible ganador”, sentenciando el potencial de Muñoz Cantos para llevarse el título de esta edición.

«No lo puedo creer, estoy en shock total, sos increíble, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble. Guarda, porque como bien dice la Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina?», comentó Lali y Soledad afirmó: «Yo lo veo, lo veo lejos».

Jaime canta desde que tiene conciencia y toca la guitarra desde los 10 años. Hoy se posiciona como uno de los grandes favoritos para ganar La Voz Argentina.

Cuando le empezaron a preguntar sobre él, este participante reveló que tiene 18 años, que canta desde que tiene conciencia y que su papá le dijo a los 10 años que «ahora iba a tocar de verdad».

Luego le consultaron si hace otras cosas en su vida, y Jaime compartió: «Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho». Sin dudarlo, todos los coaches expresaron unas palabras para el participante, afirmando que es un gran artista, e intentar convencerlo de que elija su team.