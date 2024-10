Jorge Lanata les hizo una difícil pregunta a sus hijas: «quiere entender…»

Luego de un largo trance, Jorge Lanata inició un largo proceso de recuperación en los últimos días, a pesar de que su vida corrió riesgo y estuvo en estado reservado. Mientras tanto, sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano y su hija mayor, Bárbara, contó un detalle inesperado sobre su proceso en las últimas horas. Los detalles.

La salud de Jorge Lanata: cómo evoluciona el conductor de Radio Mitre

Este lunes, «Socios del Espectáculo» reveló que Jorge Lanata evoluciona favorablemente, según lo informado por Bárbara, su hija mayor. «Está despierto, con asistencia respiratoria y lo sentaron» contó al respecto la periodista Paula Varela.

La panelista de El Trece agregó que Jorge Lanata «el sábado habló bastante». Y develó un detalle inesperado: «quiere entender lo que le pasó. Las hijas le van contando lo que tuvo» agregó Varela, en comunicación con la hija mayor del conductor de Radio Mitre.

Este detalle, filtrado por Bárbara Lanata, ratificaría la evolución de Jorge Lanata durante el último fin de semana, luego de que el conductor fuera intervenido en cuatro oportunidades para evitar que avance una isquemia intestinal que agravó su cuadro generalizado.

La salud de Jorge Lanata: qué pasará con la rehabilitación del conductor de Radio Mitre

Por su parte, Paula Varela indicó que Jorge Lanata no hará rehabilitación en el domicilio que comparte con su esposa, Elba Marcovecchio, sino que por el momento se trata solo de un rumor. «No hay rehabilitación en el domicilio, no es así. Los médicos todavía no hablan de eso» indicó la periodista sobre su diálogo con Bárbara Lanata.

La hija mayor de Lanata «habló con Elba (Marcovecchio) y ella dijo que nada que ver. Le preguntó si ella había dicho algo y Elba le dijo que no, para nada. Eso no es así» concluyó Varela.