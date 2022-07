Jorge Rial reveló quién fue el empresario que lo amenazó

El periodista Jorge Rial, quien se reparte entre la pantalla de C5N y Radio 10, reveló ayer que fue amenazado por un empresario, mediante una llamada. Sin embargo, no había dicho públicamente quién había tenido esa reacción.

En la comunicación se oyó que el empresario de medios le dijo que «te voy a c… a trompadas», según el conductor, en un mensaje que le llegó en medio de un corte de «Argenzuela», el ciclo que conduce en la televisión en horas del mediodía hacia la tarde.

«Donde me vea, me quiere cagar a trompadas. No pasa nada, seguramente bajará la espuma y se podrá charlar», reflexionó el periodista cuando lo contó en tv.

Según Rial, la advertencia llegó a partir de una información que hablaba de problemas de programación en el canal que lidera. «Lo iba a atender después, pero decidí hacerlo ahora. Ni ‘hola’ dijo, arrancó con los insultos«, agregó.

Sin embargo, «está grabado por las dudas, pero no voy a hacer un escándalo con esto» señaló Rial.

¿De quién se trata? Según el propio periodista, fue Daniel Vila quien lo amenazó, uno de los dueños de América TV y con representación también en Edenor.

«Todo lo que se dijo fue escuchado por mis compañeros y técnicos del canal, ya que inmediatamente puse la llamada en altavoz. Lo grave es que la amenaza haya partido de alguien que debería practicar la libertad de expresión y de informar«, concluyó el periodista.

